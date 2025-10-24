Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ограничение на ароматы для электронных курительных устройств признано конституционным

24 октября, 2025

Новости Латвии

Конституционный суд (КС) признал конституционными нормы, ограничивающие добавление ароматизаторов в электронные курительные устройства, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

В суд обратились два предприятия - "Pro Vape", производитель электронных сигарет под брендом "Salt", и ООО "MASS Industry". Жалобы были поданы в суд до вступления ограничений в силу.

Продавцы электронных курительных устройств оспаривали поправки к закону, которые запрещают выпуск на рынок жидкостей для электронных курительных устройств и заменителей табака, содержащих ароматизаторы, за исключением ароматизаторов, имитирующих запах или вкус табака. Также запрещено распространять на рынке табачные изделия, если в их состав входят добавки, облегчающие вдыхание или усвоение никотина, в том числе ментол, его аналоги и гераниол.

Суд объединил два заявления в одно дело и проверил, соответствуют ли поправки первым трем предложениям статьи 105 Конституции.

КС констатировал, что оспариваемые нормы представляют собой вмешательство в коммерческую деятельность истцов и тем самым ограничивает их предусмотренное Конституцией право на собственность.

Также суд отметил, что никотин является одним из самых сильных веществ, вызывающих привыкание. Согласно нескольким исследованиям, рост курения электронных сигарет в Латвии с 2020 года был значительно сильнее, чем в других государствах-членах Европейского союза, и этот рост был особенно высок среди детей и молодежи.

КС признал, что оспариваемые нормы направлены на защиту права на здоровье людей, в частности детей и молодежи, путем введения более жесткого регулирования никотиносодержащих продуктов. Следовательно, законной целью ограничения прав является защита общественного здоровья. Общественное здоровье является вопросом государственной важности, поэтому данное ограничение также служит защите общественного благосостояния.

Оспариваемые нормы снижают будущую нагрузку на систему здравоохранения и соответствующие риски заболеваний для будущих поколений, заключил суд.

Суд подчеркнул, что оспариваемые нормы обеспечивают справедливый баланс между ограничением прав на собственность и общественным здравоохранением, служа более широкой и долгосрочной цели защиты общества в целом. Таким образом, польза для общества от ограничения одного из основных прав перевешивает вред, причиненный торговцам, постановил суд.
 

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

