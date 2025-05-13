«Я верю — если сменятся поколения, все будут прекрасно говорить по-русски [..]», — сказала А. Брауна. Однако журналист поправил её: на латышском. «Прошу прощения, на латышском языке», — тут же исправилась А. Брауна.

Хотя это и была оговорка, полуминутное видео уже начало «жить своей жизнью» в интернете.

Комментарии из сети:

Давидс: По тому, как это было сказано, создаётся впечатление, что это было сделано специально, а не оговорка.

Атис: Оговорка по Фрейду — она раскрывает глубоко подавленные мысли или эмоции.

Инета: Надеюсь, что будущие поколения будут говорить по-латышски, но также владеть английским, немецким, испанским, французским и т.д.

Дрикс: Да, это очень поучительно для всех — показывает её настоящие надежды. И в следующем ответе она подчёркивает, что это было не случайно, ведь закрывать или перепрофилировать LR4 не планируется.

M1971: Непонятно, как такие «интеллектуалы» попадают на руководящие должности в столь важной сфере... выглядит как в странах Африки — личные знакомства, безоговорочное подчинение правящей силе, лесть и ложь, ложь, ложь.

Раллис: Ясно, что именно так она и думает, и надеется, что здесь все будут говорить по-русски.