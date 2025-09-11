Предложение LPV предусматривало поручить Кабинету министров до бюджета 2026 года подать в Сейм предложения о дополнительных сокращениях расходов государственного управления за счёт уменьшения финансирования утверждённых проектов Латвийского совета науки.

LPV хотела не выделять финансирование таким исследованиям, как:

«Многомерная оценка вождения, интегрируя данные о личности, мышлении, физиологии и телематике»,

«Однополые партнерства: антропологическое исследование воспитания детей вне гетеронормативной среды»,

«ANTI-MOB: антигендерный дискурс в публичном пространстве и литературе Латвии»,

«Жизнь и смерть в железном веке в Латвии (V–XII века): биоархеологическое исследование».

Каждое из этих исследований обходится в 300 000 евро.

В проекте решения LPV указано, что в рамках выполнения задачи правительства сократить расходы государственного сектора на 150 млн евро к 2026 году, Министерство финансов заявило, что задание выполнено — подготовлен и подан в правительство информационный доклад о базовых бюджетах и результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы. В итоге за три года (с 2026 по 2028) расходы государственного сектора сокращены на 479 млн евро.

По мнению LPV, результаты пересмотра расходов государственного управления неудовлетворительны, так как сопоставимые суммы находятся ежегодно. Кроме того, из сэкономленных в 2025 году 171 млн евро примерно 60 млн евро получены не за счёт реальной экономии, а за счёт перераспределения налоговых доходов от самоуправлений, подчеркнули депутаты.

LPV считает, что при корректировке расходов можно было бы найти дополнительные 850 млн евро экономии, которые необходимы для приоритетов следующего года — безопасности, образования и демографии.

Также LPV указывает, что не была найдена экономия за счёт отказа от прикладных исследовательских проектов Латвийского совета науки, находящихся в ведении Министерства образования и науки, которые, по мнению партии, экономически не обоснованы и не способствуют развитию народного хозяйства.

«Чтобы достичь ранее поставленных целей по приоритетным мероприятиям, ввести реальные меры экономии, которые не только соответствовали бы ежегодному сокращению расходов, но и обеспечили бы их дополнительное снижение, а также чтобы остановить прежнюю политику — жизнь в долг, необходимо принять дополнительные меры», — заявляет LPV.

В свою очередь фракция NA требует от министра образования Даце Мелбарде (JV) пояснить, как оценивалась актуальность проектов, распределение средств и их соответствие задачам Плана национального развития (NAP2027). Также запрошен список всех проектов, поданных в 2024 и 2025 годах, с краткими описаниями и критериями оценки.

NA хочет получить ответы о долгосрочных планах финансирования социальных и гуманитарных научных исследований, особенно в области Letonika, о дальнейшем развитии государственной исследовательской программы Letonika, а также о конкретных мерах по поддержке исследований латышского языка, истории, фольклора и нематериального наследия.

Фракция спрашивает, будут ли введены целевые стипендии и постдокторские места по темам о латышском языке, истории, памяти, фольклоре, а также постоянная программа по поддержанию латышских научных и цифровых языковых ресурсов.