Одни и те же лекарства от одного рака компенсируют, от другого — нет: пациент подал в суд на Минздрав

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

Административный районный суд в Риге в среду, 3 сентября, рассмотрит заявление рижанина Мариса Киукуцанса, который оспаривает отказ Национальной службы здравоохранения (NVD) и Министерства здравоохранения (VM) в компенсации жизненно необходимых ему лекарств. Мужчина страдает злокачественной опухолью печени, пишет LSM.

Опухоль печени у Киуцанса обнаружили в 2022 году – сначала назначили одни лекарства, но через год МРТ показала, что они неэффективны. Врачи заменили их на другие, тоже компенсируемые государством, но и они не помогли, и болезнь продолжала прогрессировать. В январе этого года обследование показало, что рак перешёл из второй стадии в третью. Нужно было искать альтернативу. Врачебный консилиум в заключении указал, что текущий ход болезни угрожает жизни пациента и терапия необходима для поддержания жизненных функций по витальным показаниям. Это означало новые лекарства.

«Как говорил доктор, единственная надежда – на эти лекарства. Вам нужно написать заявление в Национальную службу здравоохранения – либо они компенсируют, либо нет», – отметил Киукуцанс.

Была назначена комбинация двух препаратов – один компенсируется государством, второй стоит более 4000 евро в месяц. Требуется 12 доз. Марис обратился в NVD 10 января, попросив отправить ответ по почте.

«Служба здравоохранения тянула до последнего дня и написала ответ только 7 февраля. Прошёл месяц, мы не знали, что делать, я без лекарств. Моя дочь звонила, интересовалась, и только потом ей ответили на её электронную почту».

«Иду в любую инстанцию, требуют отказ. Письменный документ. Чтобы вообще получить рецепт. Даже чтобы купить лекарства, нужен рецепт», - жалуется Киукуцанс.

NVD отказалась компенсировать лекарства для диагноза Мариса. Основная причина – пациент уже ранее получал системную терапию для злокачественной опухоли. Марис узнал, что для рака лёгких эти лекарства компенсируются.

«Если для одного рака, например, рака лёгких, государство компенсирует, а для рака печени – нет. Как так может быть? Мы говорим о дискриминации», - отмечает он.

Хотя письма об отказе от NVD не было, хватило электронного ответа, и начали думать, как достать лекарства.

«Образно выражусь о том, что будет после января 2025 года. Человек лежит на дороге, и все проезжают и проходят мимо, а он лежит. Беспомощный, потому что у него нет лекарств, и он ждёт смерти. И тогда моя семья сказала: «Тебя обошла Национальная служба здравоохранения, обошло Министерство здравоохранения, посмотрели и уехали. А мы тебя поднимем». Они меня подняли, и я благодарен своей семье», - рассказывает мужчина.

На первые две дозы лекарств тысячи евро собрали его трое детей, он сам и друзья. На оставшиеся дозы Марис обратился в благотворительную организацию «Ziedot.lv». Для Мариса люди пожертвовали 5000 из необходимых 31 тысячи евро, а недостающую сумму покрыли из денег, собранных на прошлогоднем марафоне общественных СМИ «Dod pieci». Это как подушка безопасности для пациентов. Марис всем очень благодарен.

«Что значит рак? Образно говоря, вы отравлены очень медленным ядом. И вам нужны лекарства. Противоядие. Как мне сказала доктор: если не будет лекарств, через полгода или восемь месяцев ты пожелтеешь, ляжешь в постель. И автоматически включится счётчик, который считает, сколько дней тебе осталось жить».

Сейчас Марис принял 10 из 12 доз лекарств. «Ну, видите, как я себя чувствую», – Марис показывает на себя и улыбается, выглядит очень бодрым. Но так было не в начале года, говорит его жена Ливия.

«Если бы вы знали, каким он был после тех неэффективных лекарств, у него ведь были побочные эффекты», – признаётся Ливия. «Ещё в январе. Мой рост 1,78 м, а вес был 62 кг. Я могу показать, какие у меня были ноги, я не мог ходить», – добавляет Марис.

На оставшиеся две дозы деньги есть. Но затем последует обследование, которое покажет, улучшилась или ухудшилась ситуация. Марис допускает, что, возможно, дорогие лекарства понадобятся и дальше, но своей борьбой в суде он хочет также помочь другим добиться ясности.

Руководитель «Ziedot.lv» Рута Диманта отмечает, что в таких случаях кажется, что это как лотерея, сортировка по диагнозам. Если для конкретного диагноза есть государственная компенсация лекарств, ты выиграл, если нет – ничего не полагается, даже если лекарства признаны эффективными.

«На мой взгляд, это неравенство, несправедливость. Нет внутреннего чувства справедливости, неважно, платил ты налоги или нет, важно, какой болезнью ты заболел. И если ты заболел «неправильной» болезнью, то тебе либо обращаться в благотворительные организации, либо самому платить, если можешь, либо в отчаянии смотреть, что лекарства есть, но ты их не можешь получить. Это основные просьбы, с которыми мы работаем, где государственная компенсация отказана или индивидуальная компенсация так мала, что она не покрывает лекарства и становится бессмысленной», – рассказывает Диманта.

Директор департамента фармации VM Инесе Каупере не комментирует конкретный случай, но говорит об общих принципах.

«Государство компенсирует и старается максимально компенсировать все случаи рака, даже те, где шансы ниже. Но, конечно, когда доходит до конкретного препарата и дополнительного финансирования, то предпочтение отдают тем, у кого ничего нет. Им тоже надо помочь. Но если смотреть на диагноз и где можно добиться наилучших результатов, то, конечно, по результатам. К сожалению, так: если не можешь помочь всем».

Теперь суд решит, кто прав. Тем временем Марису уже 71 год. 

Комментарии (0)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать