Одна собака пропала, вторую еле отбили: под Айзкраукле рысь таскает домашних животных и её охраняет закон

Уиппет по кличке Клеопатра пострадала довольно сильно – она получила глубокие раны, но благодаря тому, что её хозяйка Иева и другая собака – мать Клеопатры Белла – находились рядом, она осталась жива.

Рысь стала захаживать на участок семьи несколько недель назад, но домочадцы сначала подумали, что это лиса. Первыми "пропали" два козлёнка. Примерно через две недели с этого момента "пропажи" Иева заметила во дворе рыжий силуэт. Она выскочила из дома, а за нею собаки. Через какой-то момент она услышала рычание. В дом вернулись только две собаки породы уиппет, третья, Лола, не вернулась. Лолу искали три дня и следов не нашли.

14 марта днем другая собака погналась за каким-то животным. И это оказалась рысь. Рысь сделала один прыжок и хозяйка собаки поняла, что её пёс стал добычей. Женщина со второй собакой побежала на помощь. Клеопатру удалось отбить, но рысь порвала её основательно.

«Как только рысь нашла себе «холодильник», она, скорее всего, вернется снова… В какой момент это произойдет и как — я не знаю! Охота на рысей в Латвии запрещена. Когда рысь напала на собаку, я позвонил в местную охотничью группу, и они все хором сказали мне: извините, мы не можем вам помочь, охота на рысей запрещена, даже если рысь действительно кому-то угрожает, как в моем случае. Единственная надежда — на специальное разрешение от Управления по охране природы, но, насколько я понимаю, даже если они и могут его выдать, раньше такого не случалось. Но что мне делать? Это моя собственность — я там живу, работаю и держу животных. Неужели мне действительно придется сидеть и ждать, пока рысь нападет и перебьет всех по одному?» – спрашивает Иева.

Журнал Medības часто получает сообщения о том, что рыси в Латвии есть и они нападают на дома.

«Нам часто присылают видео, на которых видно, как рыси заходят на фермы и в дома. В Валке, например, перепрыгивали через забор и воровали уток. Поведение рыси меняется. Они понимают, что человек больше не опасен. Человек больше не представляет риска», — объясняет главный редактор журнала, кинолог и охотница Линда Домбровска.

Она почти уверена, что рыси не оставят в покое имущество Иевы. Изменить ситуация у женщины возможностей нет - рысь в Латвии под охраной.