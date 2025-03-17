Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Марта Завтра: Gerda, Gertrude
Доступность

Одна собака пропала, вторую еле отбили: под Айзкраукле рысь таскает домашних животных и её охраняет закон

Редакция PRESS 17 марта, 2025 13:37

Важно 0 комментариев

YouTube

На прошлой неделе в Залвес Айзкраукленского края на глазах у хозяйки на собаку породы уиппет (миниатюрная гончая - прим. press.lv) прямо на придомовом участке напала рысь.

Уиппет по кличке Клеопатра пострадала довольно сильно – она получила глубокие раны, но благодаря тому, что её хозяйка Иева и другая собака – мать Клеопатры Белла – находились рядом, она осталась жива.

Рысь стала захаживать на участок семьи несколько недель назад, но домочадцы сначала подумали, что это лиса. Первыми "пропали" два козлёнка. Примерно через две недели с этого момента "пропажи" Иева заметила во дворе рыжий силуэт. Она выскочила из дома, а за нею собаки. Через какой-то момент она услышала рычание. В дом вернулись только две собаки породы уиппет, третья, Лола, не вернулась. Лолу искали три дня и следов не нашли.

14 марта днем другая собака погналась за каким-то животным. И это оказалась рысь. Рысь сделала один прыжок и хозяйка собаки поняла, что её пёс стал добычей. Женщина со второй собакой побежала на помощь. Клеопатру удалось отбить, но рысь порвала её основательно.

«Как только рысь нашла себе «холодильник», она, скорее всего, вернется снова… В какой момент это произойдет и как — я не знаю! Охота на рысей в Латвии запрещена. Когда рысь напала на собаку, я позвонил в местную охотничью группу, и они все хором сказали мне: извините, мы не можем вам помочь, охота на рысей запрещена, даже если рысь действительно кому-то угрожает, как в моем случае. Единственная надежда — на специальное разрешение от Управления по охране природы, но, насколько я понимаю, даже если они и могут его выдать, раньше такого не случалось. Но что мне делать? Это моя собственность — я там живу, работаю и держу животных. Неужели мне действительно придется сидеть и ждать, пока рысь нападет и перебьет всех по одному?» – спрашивает Иева.

Журнал Medības часто получает сообщения о том, что рыси в Латвии есть и они нападают на дома.

«Нам часто присылают видео, на которых видно, как рыси заходят на фермы и в дома. В Валке, например, перепрыгивали через забор и воровали уток. Поведение рыси меняется. Они понимают, что человек больше не опасен. Человек больше не представляет риска», — объясняет главный редактор журнала, кинолог и охотница Линда Домбровска.

Она почти уверена, что рыси не оставят в покое имущество Иевы. Изменить ситуация у женщины возможностей нет - рысь в Латвии под охраной. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В аэропорту «Рига» задержали двух россиян с поддельными паспортами: они заплатили за «гражданство»

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Пограничники в аэропорту Риги задержали двух граждан России, которые предъявили поддельные словенские паспорта, сообщили агентству LETA в пограничной службе.

Пограничники в аэропорту Риги задержали двух граждан России, которые предъявили поддельные словенские паспорта, сообщили агентству LETA в пограничной службе.

Читать
Загрузка

«Ясно, что они терпят убытки»: бизнесмен Рунгайнис о перепродаже Rimi

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

«Компании создаются, развиваются и продаются. «Rimi уже давно на этом рынке, у нее очень значительная рыночная позиция, и все больше становится необходимость вкладывать средства в реновацию магазинов, как говорится, конкуренция возросла, а выход Lidl изменил расклад сил во всей Балтии», - заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис в своем комментарии в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, комментируя новость о том, что шведский концерн «ICA Gruppen» продает ритейлера « Rimi Baltic » датской розничной компании «Salling Group», сообщает la.lv.

«Компании создаются, развиваются и продаются. «Rimi уже давно на этом рынке, у нее очень значительная рыночная позиция, и все больше становится необходимость вкладывать средства в реновацию магазинов, как говорится, конкуренция возросла, а выход Lidl изменил расклад сил во всей Балтии», - заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис в своем комментарии в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, комментируя новость о том, что шведский концерн «ICA Gruppen» продает ритейлера « Rimi Baltic » датской розничной компании «Salling Group», сообщает la.lv.

Читать

Насколько обоснованны заявления о крахе белорусской экономики? Разбирался Марис Краутманис

Мир 14:06

Мир 0 комментариев

«В то время как мировые СМИ освещают события в США, России и Украине, Белоруссия не получает должного внимания и анализа. Но это не значит, что она играет незначительную роль в общем текущем геополитическом сюжете. Что же происходит в Белоруссии, действительно ли она находится на грани политического и экономического банкротства? – задается вопросом Марис Краутманис на страницах «Неаткариги».

«В то время как мировые СМИ освещают события в США, России и Украине, Белоруссия не получает должного внимания и анализа. Но это не значит, что она играет незначительную роль в общем текущем геополитическом сюжете. Что же происходит в Белоруссии, действительно ли она находится на грани политического и экономического банкротства? – задается вопросом Марис Краутманис на страницах «Неаткариги».

Читать

В Риге появились две первые остановки общественного транспорта с единым дизайном

Новости Латвии 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге введены в эксплуатацию первые две остановки общественного транспорта с единым дизайном, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В Риге введены в эксплуатацию первые две остановки общественного транспорта с единым дизайном, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать

В Риге пройдут мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

Новости Латвии 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

25 марта в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

25 марта в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству ЛЕТА в столичном самоуправлении.

Читать

Сердце бьется не в такт? Остановись и подумай!

Новости партнеров 13:48

Новости партнеров 0 комментариев

Нарушением ритма сердца страдает каждый третий человек в мире. Многие не считают это состояние большой проблемой – «подумаешь, немного мотор постучал  или, наоборот, замер в груди». Люди часто не лечатся до тех пор, пока однажды внезапно не теряют сознание...

Нарушением ритма сердца страдает каждый третий человек в мире. Многие не считают это состояние большой проблемой – «подумаешь, немного мотор постучал  или, наоборот, замер в груди». Люди часто не лечатся до тех пор, пока однажды внезапно не теряют сознание...

Читать