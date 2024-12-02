Одна бесплатная ёлка на семью: где и как срубить по правилам

Жителям рекомендуется обследовать территории LVM с помощью приложения «LVM GEO». При подключении «Карты лесов LVM» в разделе фоновых карт национальные лесные территории будут отображаться на карте с обозначением «LVM».

На природе также можно следовать указателям собственности LVM, которые расположены на границе LVM, на обочине дороги или блокпоста и на пересечении блокпостов.

При этом LVM напоминает, что разрешено рубить елки по обочинам канав, перегораживающие дорожки, по обочинам лесных дорог, под линиями электропередач и под большими деревьями во взрослом лесу.

Запрещается без разрешения рубить елки в молодняках сосны, ели, черной ольхи и смешанного типа, в лесах других владельцев и на охраняемых природных территориях.

Елка, которую нужно заготовить, должна быть высотой до трех метров, а диаметр пенька в десяти сантиметрах от земли – до 12 сантиметров. Для сруба елки можно использовать как топор, так и мачете, но LVM рекомендует использовать пилу, потому что елку следует срубать как можно ближе к земле, но при рубке топором или мачете может остаться острый пень, из-за которого могут быть травмированы лесные животные и другие посетители леса.

Представители LVM отмечают, что ненужные срезанные ветки можно оставить в лесу, а после праздника можно накрыть елочными ветками садовые растения или использовать древесину в качестве топлива.

В то же время компания сообщает, что купить рождественские елки в горшках, выращенные в питомниках LVM, можно также в представительстве LVM в Риге, на улице Вайнодес.

Уже сообщалось, что оборот LVM в прошлом году составил 626,019 млн евро, что на 10,5% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 8,8% - до 220,838 млн евро.

Компания управляет лесными угодьями, находящимися в государственной собственности. Уставный капитал компании составляет 525,989 миллиона евро. Единственным владельцем LVM является государство, а акционером – Министерство сельского хозяйства.

