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Один разбил окно полицейской машины: как в Зиепниеккалнсе пьяных разгоняли (2)

Редакция PRESS 22 июля, 2025 20:16

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Rīgas pašvaldības policija

В пятницу, 18 июля, в 21:00 муниципальная полиция Риги получила вызов в Зиепниеккалнс, где во дворе многоквартирного дома группа людей распивала алкоголь, громко кричала и включала музыку. На место происшествия была направлена ближайшая патрульная бригада Земгальского управления.

Прибыв на место, полицейские столкнулись с группой мужчин, сидевших на скамейке и распивавших алкогольные напитки. Сотрудники объяснили причину своего прибытия и предупредили, что в случае продолжения нарушения будет начат административный процесс. Несмотря на предупреждение, один из мужчин в присутствии полиции продолжил пить алкоголь.

Не успев проверить данные всех участников инцидента, полицейские заметили, что мужчина, продолжавший пить, внезапно решил покинуть место происшествия. Стражи порядка приказали ему остановиться, но он проигнорировал требование. При попытке задержать мужчину он начал агрессивно сопротивляться, после чего был повален на землю и задержан.

На помощь полицейским пришел мотоциклист, который помог доставить задержанного к служебному автомобилю. Полиция выражает благодарность за помощь. 

Пока полицейские продолжали беседу с остальными участниками происшествия, задержанный мужчина, находясь в отсеке для задержанных в служебном автомобиле, разбил стекло.

На место были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции.

По факту случившегося муниципальная полиция начала два административных дела — за невыполнение законных требований должностного лица и за употребление алкогольных напитков в общественном месте. Одновременно Государственная полиция рассмотрит ответственность мужчины за порчу полицейского автомобиля.

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Комментарии (2) 1 реакций
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