Очередное сафари по-латвийски? В Курземе у троих охотников отобрали разрешения

Плановый рейд в Вайнёдской волости сотрудники Службы леса проводили 4 февраля. Услышав стрельбу и звук приближающегося автомобиля, решили остановить и проверить автомашину. Внутри были трое человек, предъявивших удостоверения охотников, при себе они имели заряженное и оснащенное приборами ночного видения оружие.

У водителя было констатировано наличие алкоголя в организме. Сотрудники VMD вызвали Госполицию, тест подтвердил, что водитель нетрезв. На мужчину завели административное дело о вождении в пьяном виде, а также о транспортировке либо использовании огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения более 0,5 промилле.

VMD напоминает, что нарушением Закона об охоте является погоня за добычей на моторизованном транспортном средстве. И в темное время суток запрещено перевозить не упакованное в чехол и готовое к стрельбе огнестрельное оружие.