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Обучение стрельбе в школах и зубы дракона на границе: Латвия готовится к чрезвычайной ситуации

Euronews 28 мая, 2025 18:01

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Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Одна из самых надежных границ ЕС строится на северо-востоке европейского континента! Потому что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия граничат с Россией. 

Я путешествую по Латвии, на внешней границе Европейского союза. Большой сосед Латвии - Россия - наводит страх: С тех пор как Россия начала агрессивную войну против Украины, многие жители стран Балтии опасаются, что Москва может спланировать нападение и здесь. Поэтому Латвия, Эстония и Литва вместе приступили к строительству "Балтийской линии обороны". Только латвийская часть пограничных укреплений обойдется в 303 миллиона евро. 

Десятки бетонных пирамид, известных как "зубы дракона", стоят перед полуразрушенным зданием конюшни. Противотанковые заграждения! Таким образом Латвия защищает свою часть внешней границы ЕС. Ожидается, что к 2028 году она станет "бронеустойчивой". 

Следующая остановка в моей репортажной поездке - латвийская база НАТО Адажи. Здесь 3000 солдат НАТО из 14 стран отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях. Министр обороны Польши только что объявил об увеличении численности войск. Если в 2020 году расходы на оборону в Польше и странах Балтии составляли около двух процентов от экономического производства, то в скором времени они достигнут пяти процентов.

Возвращение в столицу Ригу: Вместе с ветераном Афганистана Андрисом Робертс и Моника преподают базовые военные навыки - в школах! Теперь во всех средних школах есть 112 обязательных часов военной подготовки. Рижская школа туризма была одной из первых, кто реализовал эту концепцию.

Агния и Агнесе положительно оценивают военную подготовку, включая обучение владению оружием: "Мы научились ориентироваться на местности и маскироваться в лесу с помощью камуфляжной краски, - рассказывает Агния, -мы также можем различать разные типы винтовок".

"Во время учений по бездорожью мы учили военный язык, "враг на четыре часа" и так далее, включая алфавит НАТО", - добавляет ее школьная подруга Агнесе. "Мы узнали все о наших патриотах, которые совершили великие дела в Войне за независимость". 

Агнесе и Агния изучают туризм и уже побывали в Испании и Нидерландах. Обучение стрельбе в школе - пусть даже с использованием пневматики - в настоящее время существует в ЕС только в Латвии и Польше. Литва также рассматривает возможность введения военного обучения в школах. 

"Наше население невелико, - говорит Агния, - около 1,8 миллиона человек. Каждый гражданин должен обладать базовыми военными знаниями". Агнесе соглашается: "Мы также учимся этому на практике. Если что-то случится, мы будем готовы". Агния снова берет слово: " Я не боюсь, потому что мы в Европейском парламенте и в НАТО. Мы защищены - и мы защищаем себя сами". Затем она прицеливается, делает быстрый выстрел - и попадает в яблочко! Ветеран Афганистана Андрис доволен.

У меня назначено интервью с министром обороны Андрисом Спрудсом. "На латвийской земле уже находятся несколько тысяч солдат союзников", - подчеркивает Спрудс. Присутствие иностранных войск будет расширено. 

Euronews: "Остается ли сдерживающий фактор НАТО надежным в свете событий в США?"

Спрудс: "НАТО заслуживает доверия. Вашингтон подает четкие сигналы о том, что европейцам необходимо увеличить свои военные расходы. Это правильные сигналы. Мы должны продемонстрировать единство, силу и готовность инвестировать. Мы в Латвии уже тратим на вооруженные силы более 3 % ВВП и приближаемся к 5 %".

Euronews: "Согласно анализу, проведенному разведслужбами стран Балтии, существует риск того, что Россия может напасть на территорию ЕС. Ваша оценка?"

Спрудс: "Россия - агрессивная страна. Экспансионистский империализм прочно укоренился в ее ДНК. Мы видели это в прошлом, и, вероятно, так будет и в будущем. Лучший сдерживающий фактор - это выполнение домашней работы".

Euronews: "Должен ли ЕС создать объединенную армию?"

Спрудс: "Национальные вооруженные силы координируют свои действия, чтобы они могли действовать сообща. НАТО сильна и динамична. НАТО должна быть сохранена как таковая. НАТО должна стать более смертоносной, как сказал новый министр обороны США. Потому что Россия понимает только силу. Мы должны сделать больше в таких областях, как оружейная промышленность, противовоздушная оборона, беспилотные технологии и искусственный интеллект".

Euronews: "Каково ваше ключевое послание ЕС?" 

Спрудс: "Амбициозный проект ЕС по перевооружению очень важен. Это также предполагает совместную систему займов и грантов. Мы должны инвестировать на национальном и европейском уровне. Территория ЕС и НАТО защищена, каждый квадратный сантиметр. Именно поэтому защита нашей внешней границы является главным приоритетом".

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Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

Новости Латвии 18:20

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В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

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Если школьник летом работает, сохраняются ли пособия и налоговые льготы родителям?

Новости Латвии 17:55

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После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

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Пророссийский красный поролоновый кубик — доколе?! Pietiek недоволен русским языком в эфире

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Новости Латвии 17:28

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«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным»: Божена Рынска

Важно 17:26

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-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

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