Образование еще одного олайнского депутата ставится под сомнение: министерство обратилось в полицию

В начале этого года, участвуя в муниципальных выборах, он заявил, что в 2000 году окончил Олайнский механико-технологический колледж по специальности "электрик". На парламентских выборах 2022 года, баллотируясь по списку Русского союза Латвии, Лукашевич написал, что в 2004 году окончил Латвийский сельскохозяйственный университет, где изучал энергетику.

Министерство просит проверить указанные Лукашевичем сведения.

Комментируя предоставленные ЦИК данные о своем образовании, депутат неоднократно менял свои версии о вузовском дипломе. Сначала он утверждал, что все еще учится в университете, а потом что окончил его. Он также заявил, что его образование было "приравнено".

Ранее МУУРР обратилось в Государственную полицию для расследования возможной ложной информации, предоставленной избирательной комиссии об образовании Андриса Вурчса ("Суверенная власть"/"Младолатыши").

Вурчс в связи с этим скандалом ушел с должности заместителя председателя Олайнской думы.