Обождём до встречи президентов: Сенат США отложил ужесточение санкций против России

Этот законопроект предусматривает, что президент США получит право вводить пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители или недостаточно активно поддерживают Украину.

В середине октября лидер сенатского большинства Джон Тьюн говорил, что законопроект будет поставлен на голосование в течение 30 дней. «В данный момент мы нажимаем на кнопку „пауза“», — заявил Тьюн 20 октября.

Двухпартийный законопроект об ужесточении санкций был предложен сенатором от республиканцев Линдси Грэмом и сенатором от демократов Ричардом Блюменталем. Законопроект касается, в первую очередь, Китая и Индии.

Президент США Дональд Трамп провел 16 октября телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал их встречу в Будапеште «в течение двух недель». Точная дата саммита пока не названа.