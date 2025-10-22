Облачно, местами кратковременный дождь

В Риге осадков не прогнозируется, между облаками выглянет солнце. Порывы ветра достигнут 13 м/с, воздух прогреется до +9 °C.
Атмосферное давление у уровня моря — от 1004 гПа на западе до 1015 гПа на востоке страны, погоду определяет восточная часть циклона.
Качество воздуха остаётся умеренным: индекс AQI около 55, концентрация PM2.5 — 11 мкг/м³. Чувствительным людям рекомендуется ограничить длительное пребывание на улице.
Магнитная обстановка спокойная: уровень геомагнитной активности — K = 3, магнитных бурь не ожидается.