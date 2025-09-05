На латвийском рынке были широко распространены пельмени под маркой "Иван", "Пельмени №1" и "Vēcmamiņas" этого производителя.

Согласно отчету временного банкротного управляющего Индрека Лепсоо, обязательства Eesti Pelmeenitööstus составляют как минимум 1,6 млн евро. К этому добавляется требование компании Enefit на сумму около 2,8 млн евро за досрочное расторжение заключенного с ней договора.

Согласно постановлению Харьюского уездного суда, заявление о банкротстве в мае подала именно компания Enefit, требование которой должник не признает.

Деятельность Eesti Pelmeenitööstus завершена, а имущество должника состоит только из оспариваемых требований к третьим лицам. Налоговая задолженность компании превышает 325 000 евро.