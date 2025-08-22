Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

О въезде в Латвию предупредить за 48 часов: с 1 сентября — новые правила пересечения границы

Редакция PRESS 22 августа, 2025 15:27

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября в Латвии начнет действовать новая система пересечения границы для граждан третьих стран, в том числе граждан Украины, покидающих оккупированные территории. Новая процедура предусматривает предварительную подачу персональных данных и ожидание разрешения на въезд или отказа, сообщает nra.lv.

Технически механизм основан на электронной системе, а юридически — на правилах Кабинета министров. Министерство внутренних дел сообщило, что менее чем за две недели до установленного срока оба документа всё ещё находились в стадии разработки, пишет портал lsm.lv.

3 апреля этого года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, мотивируя это необходимостью укрепления национальной безопасности и эффективности охраны границ.

Ранее предоставленная информация будет использована для выявления рисков безопасности.

Обновленный закон распространяется на граждан третьих стран (многих, но не всех, а также на граждан Украины, прибывающих с оккупированных территорий) — если они желают въехать в страну не по латвийской визе или виду на жительство, а по какому-либо иному документу (например, визе другой страны Шенгенской зоны).

Суть поправок заключается в установлении законодательной обязанности для граждан третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство в Латвии, предоставлять вышеперечисленную информацию до въезда в Латвию, которую органы государственной безопасности и правоохранительные органы могут использовать для выявления и предотвращения рисков для государственной и общественной безопасности. 

В случаях выявления вышеупомянутых рисков компетентные государственные учреждения будут использовать имеющиеся правовые инструменты для предотвращения угрозы, в том числе путем ограничения возможности въезда лица в Латвию.

Поправки распространяются на всех граждан третьих стран, указанных в Законе об иммиграции, у которых нет визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой, независимо от того, следует ли иностранец транзитом через Латвию или Латвия является его конечным пунктом назначения.

Круг лиц, на которых распространяется обязанность предоставлять информацию, точно определен в части первой статьи 4.4 Закона об иммиграции: обязанность предоставлять информацию с 1 сентября этого года будет распространяться на иностранцев, не являющихся гражданами Европейского Союза, НАТО, государства-члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии, и не имеющих визы или вида на жительство, выданного Латвией. Так, например, для граждан Австралии и Израиля, являющихся  членами ОЭСР, ничего не меняется.

В Департаменте стратегических коммуникаций МВД на вопрос, меняется ли что-либо для беженцев, покидающих оккупированные территории Украины через Россию или Беларусь и нуждающихся в международной защите, ответили, что изменения в Законе об иммиграции будут касаться и граждан Украины.

Вам необходимо будет предоставить информацию о себе на сайте "eta.gov.lv"

Департамент стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел сообщил, что информация будет размещена на веб-сайте («eta.gov.lv») с ответами на заданные в ней вопросы.

«В настоящее время разрабатываются правила Кабинета министров, которые предусматривают, что лицо получит уведомление в течение 48 часов после подачи информации на веб-сайте (eta.gov.lv )  на указанный иностранцем адрес электронной почты», — сообщили в министерстве. До 1 сентября веб-сайт (eta.gov.lv) должен быть разработан, а соответствующие правила Кабинета министров должны вступить в силу.

С 1 сентября этого года не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию иностранец обязан предоставить информацию о: цели поездки (въезда); планируемом времени и месте пребывания; маршруте путешествия; контактной информации; занимаемых им или его родственниками выборных должностях; баллотировании на выборах; нынешнем или предыдущем статусе государственного или муниципального должностного лица; службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне или органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (в том числе дипломатической).

В настоящее время установлен лишь минимальный срок подачи информации, поэтому требуемая информация может быть предоставлена ​​ранее, чем за 48 часов. При этом лицо должно гарантировать, что предоставленная информация является достоверной, то есть соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Что делать в особых ситуациях и случаях?

На вопрос, что делать, если планы иммигранта изменились до поездки, в Министерстве внутренних дел отвечают, что информацию, соответствующую фактическим планам, необходимо предоставить не позднее, чем за 48 часов до въезда в Латвию, при необходимости уточняя, что именно было предоставлено ранее.

В ответ на вопрос о том, будет ли разрешено другому лицу, например, родственнику, проживающему в Европейском Союзе, предоставлять информацию от имени иммигранта, Министерство внутренних дел указывает, что необходимая информация должна быть предоставлена ​​иностранцем лично. Кроме того, следует отметить, что в связи с вышеупомянутыми изменениями в Законе об иммиграции иностранец подлежит административной ответственности за непредоставление необходимой информации, а также за предоставление неполной или ложной информации.

Портал также попросил разъяснить действия иммигранта в нескольких конкретных случаях: если, например, гражданин Беларуси с видом на жительство в Польше планирует въехать и пересечь Латвию «чистым» транзитом в Литву и Польшу. У него нет ни знакомых/родственников, ни адреса, ни номера телефона в Латвии.

Аналогично, гражданин Беларуси с греческой визой планирует въехать в Латвию и провести там несколько дней «по пути». У него нет ни знакомых/родственников, ни адреса, ни номера телефона в Латвии.

Или гражданин Грузии планирует въехать из России, или гражданин Грузии планирует прилететь из Турции, или гражданин Украины планирует прилететь из Турции, чтобы затем поехать в Литву и навестить там родственников.

Министерство внутренних дел ответило, что лицо должно заполнить форму [eta.gov.lv], предоставить имеющуюся в его распоряжении информацию и дождаться соответствующего подтверждения, которое будет отправлено ровно через 48 часов после отправки информации в систему на указанный иностранцем адрес электронной почты. Информация о знакомых и родственниках иностранца в Латвии не требуется. Необходимо указать контактную информацию, по которой с ним можно связаться.

В Департаменте стратегических коммуникаций МВД на вопрос, меняется ли что-либо для беженцев, покидающих оккупированные территории Украины через Россию или Беларусь и нуждающихся в международной защите, ответили, что изменения в Законе об иммиграции будут касаться и граждан Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать