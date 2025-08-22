О въезде в Латвию предупредить за 48 часов: с 1 сентября — новые правила пересечения границы

Технически механизм основан на электронной системе, а юридически — на правилах Кабинета министров. Министерство внутренних дел сообщило, что менее чем за две недели до установленного срока оба документа всё ещё находились в стадии разработки, пишет портал lsm.lv.

3 апреля этого года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, мотивируя это необходимостью укрепления национальной безопасности и эффективности охраны границ.

Ранее предоставленная информация будет использована для выявления рисков безопасности.

Обновленный закон распространяется на граждан третьих стран (многих, но не всех, а также на граждан Украины, прибывающих с оккупированных территорий) — если они желают въехать в страну не по латвийской визе или виду на жительство, а по какому-либо иному документу (например, визе другой страны Шенгенской зоны).

Суть поправок заключается в установлении законодательной обязанности для граждан третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство в Латвии, предоставлять вышеперечисленную информацию до въезда в Латвию, которую органы государственной безопасности и правоохранительные органы могут использовать для выявления и предотвращения рисков для государственной и общественной безопасности.

В случаях выявления вышеупомянутых рисков компетентные государственные учреждения будут использовать имеющиеся правовые инструменты для предотвращения угрозы, в том числе путем ограничения возможности въезда лица в Латвию.

Поправки распространяются на всех граждан третьих стран, указанных в Законе об иммиграции, у которых нет визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой, независимо от того, следует ли иностранец транзитом через Латвию или Латвия является его конечным пунктом назначения.

Круг лиц, на которых распространяется обязанность предоставлять информацию, точно определен в части первой статьи 4.4 Закона об иммиграции: обязанность предоставлять информацию с 1 сентября этого года будет распространяться на иностранцев, не являющихся гражданами Европейского Союза, НАТО, государства-члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государства Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии, и не имеющих визы или вида на жительство, выданного Латвией. Так, например, для граждан Австралии и Израиля, являющихся членами ОЭСР, ничего не меняется.

В Департаменте стратегических коммуникаций МВД на вопрос, меняется ли что-либо для беженцев, покидающих оккупированные территории Украины через Россию или Беларусь и нуждающихся в международной защите, ответили, что изменения в Законе об иммиграции будут касаться и граждан Украины.

Вам необходимо будет предоставить информацию о себе на сайте "eta.gov.lv"

Департамент стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел сообщил, что информация будет размещена на веб-сайте («eta.gov.lv») с ответами на заданные в ней вопросы.

«В настоящее время разрабатываются правила Кабинета министров, которые предусматривают, что лицо получит уведомление в течение 48 часов после подачи информации на веб-сайте (eta.gov.lv ) на указанный иностранцем адрес электронной почты», — сообщили в министерстве. До 1 сентября веб-сайт (eta.gov.lv) должен быть разработан, а соответствующие правила Кабинета министров должны вступить в силу.

С 1 сентября этого года не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию иностранец обязан предоставить информацию о: цели поездки (въезда); планируемом времени и месте пребывания; маршруте путешествия; контактной информации; занимаемых им или его родственниками выборных должностях; баллотировании на выборах; нынешнем или предыдущем статусе государственного или муниципального должностного лица; службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне или органах внутренних дел, юстиции или иностранных дел (в том числе дипломатической).

В настоящее время установлен лишь минимальный срок подачи информации, поэтому требуемая информация может быть предоставлена ​​ранее, чем за 48 часов. При этом лицо должно гарантировать, что предоставленная информация является достоверной, то есть соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Что делать в особых ситуациях и случаях?

На вопрос, что делать, если планы иммигранта изменились до поездки, в Министерстве внутренних дел отвечают, что информацию, соответствующую фактическим планам, необходимо предоставить не позднее, чем за 48 часов до въезда в Латвию, при необходимости уточняя, что именно было предоставлено ранее.

В ответ на вопрос о том, будет ли разрешено другому лицу, например, родственнику, проживающему в Европейском Союзе, предоставлять информацию от имени иммигранта, Министерство внутренних дел указывает, что необходимая информация должна быть предоставлена ​​иностранцем лично. Кроме того, следует отметить, что в связи с вышеупомянутыми изменениями в Законе об иммиграции иностранец подлежит административной ответственности за непредоставление необходимой информации, а также за предоставление неполной или ложной информации.

Портал также попросил разъяснить действия иммигранта в нескольких конкретных случаях: если, например, гражданин Беларуси с видом на жительство в Польше планирует въехать и пересечь Латвию «чистым» транзитом в Литву и Польшу. У него нет ни знакомых/родственников, ни адреса, ни номера телефона в Латвии.

Аналогично, гражданин Беларуси с греческой визой планирует въехать в Латвию и провести там несколько дней «по пути». У него нет ни знакомых/родственников, ни адреса, ни номера телефона в Латвии.

Или гражданин Грузии планирует въехать из России, или гражданин Грузии планирует прилететь из Турции, или гражданин Украины планирует прилететь из Турции, чтобы затем поехать в Литву и навестить там родственников.

Министерство внутренних дел ответило, что лицо должно заполнить форму [eta.gov.lv], предоставить имеющуюся в его распоряжении информацию и дождаться соответствующего подтверждения, которое будет отправлено ровно через 48 часов после отправки информации в систему на указанный иностранцем адрес электронной почты. Информация о знакомых и родственниках иностранца в Латвии не требуется. Необходимо указать контактную информацию, по которой с ним можно связаться.

