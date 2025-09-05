Чтобы общество имело полную и точную информацию о такой высокопоставленной персоне, как Байба Браже, депутаты 4 сентября подали в Президиум Сейма запрос министру иностранных дел с требованием предоставить разъяснения. Они хотят прояснить отдельные эпизоды её биографии.

«Депутаты "Объединённого списка" обратили внимание на странные метаморфозы. В природе метаморфозой называют превращение гусеницы в красивую бабочку. Здесь же мы видим обратную метаморфозу — бабочка снова превратилась в гусеницу», — образно пояснил интерес депутатов к прошлому Бражи депутат Сейма Эдвардс Смилтенс («Объединённый список»).

Браже придётся объяснить депутатам и обществу, почему в её CV, поданном в Сейм, не указано место работы в Латвийском союзе прогресса молодёжи (прямом правопреемнике Ленинского коммунистического союза молодёжи Латвии), хотя в публикации в Facebook она указана как место работы в 1990 году; а также рассказать, каковы были её обязанности и оплата труда в этой организации.

Депутаты хотят выяснить, начинала ли Браже 20 декабря 1991 года работу в Центральном комитете ЛСПМ в должности координатора по вопросам международного сотрудничества, какими были её обязанности, зарплата, непосредственные руководители и рабочий язык в комитете.

Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что в её CV указано, что в 1989–1990 годах Браже работала стажёром в таможне, хотя Департамент таможни Латвийской Республики был основан только 3 июля 1990 года.

Нужно отметить, что в последние годы неоднократно вскрывались случаи, когда кандидаты в депутаты скрывали факты из своей биографии или искажали их в выгодном для себя ключе.