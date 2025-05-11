NYT: США одобрили передачу Германией ракет Patriot Украине

Соединенные Штаты разрешили Германии передать Украине 125 артиллерийских ракет дальнего радиуса действия и 100 ракет для ПВО Patriot, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Конгрессе США в субботу, 10 мая. Издание поясняет, что такие боеприпасы, произведенные в Соединенных Штатах, не могут быть экспортированы без разрешения американского правительства, даже если они принадлежат другой стране.

Госдеп США впервые при Трампе разрешил продать Киеву оружие

29 апреля на сайте верхней палаты американского Конгресса был опубликован документ, в котором говорится, что Госдепартамент США разрешил поставить Киеву "оборонную продукцию, включая технические данные", а также "оборонные услуги" на сумму 50 млн долларов или более.

Об этом же со ссылкой на дипломатические источники сообщило 1 мая украинское издание Kyiv Post. Журналисты отметили, что это первое подобное разрешение с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Правительство ФРГ сократит информацию об оружии для Киева

В пятницу, 9 мая, агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что новое правительство Германии намерено сократить публикуемую информацию о поставках систем вооружения в Украину. Цель этого - добиться "стратегической двусмысленности" при обнародовании данных, чтобы не давать России стратегических преимуществ в войне, отметил собеседник агентства.

По его данным, вероятно, будет прекращена публикация на сайте правительства ФРГ списка военного оборудования, поставляемого Киеву Германией. Власти ФРГ регулярно обновляли этот перечень под давлением депутатов и СМИ с 21 июня 2022 года.