Нужно сменить руководство airBaltic: министр

«Руководитель компании должен взять на себя ответственность за эту ситуацию. […] Компания сама по себе очень хорошая, но доверие общества к руководству было утрачено уже давно. Единственный способ восстановить доверие — назначить новое руководство», — сказал Валайнис.

На просьбу уточнить, означает ли это смену как правления, так и совета компании, Валайнис пояснил, что оперативное управление находится в компетенции правления. В прошлом году ожидалось, что компания выйдет на биржу, но этого не произошло.

«Это [публичное размещение акций] постоянно откладывается. Эта ситуация [с отменой рейсов] не произошла сама по себе, это принятые правлением решения и бизнес-план правления. Видя, как развивается компания, у меня возникают вопросы о том, выполняется ли вообще этот бизнес-план. Совет должен объективно оценить ответственность руководства компании. Мы призовем министра сообщения сделать это», — сказал Валайнис.

Также неясно, почему от руководителя компании Мартина Гаусса и председателя совета airBaltic Клава Васкса звучали противоречивые заявления относительно необходимости господдержки. Министр экономики признал, что дополнительное финансирование из государственного бюджета может быть выделено при наличии оснований.