Нужно обустроить не менее 500 объектов: сколько денег выделили на убежища?

22,2 млн евро будет выделено из средств Европейского фонда регионального развития, а финансирование государства составит 3,9 млн евро.

Убежища будут создаваться путем перестройки или восстановления имеющихся помещений, адаптируя их под нужды убежищ 3-й категории, предназначенных для защиты людей от опасных факторов и снижения воздействия ударной волны и осколков в случае катастрофы, военного вторжения или войны.

Реализовать программу планируется до 31 декабря 2029 года, обустроив для целей гражданской обороны не менее 500 объектов.