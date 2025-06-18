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Нужно ли больше крематориев? Наблюдается тенденция: в стране меняется кладбищенская культура

© LETA 18 июня, 2025 09:52

Новости Латвии 0 комментариев

Кладбищенская культура в Латвии сильна испокон веков - у латышей есть такой феномен, как кладбищенские праздники и семейные захоронения, за которыми тщательно ухаживают из поколения в поколение. Однако мест на кладбищах становится все меньше, особенно в больших городах, пишет Latvijas Avīze. 

Меняются и привычки людей - жизнь становится динамичнее, а времени все меньше, в том числе и на уход за могилами. На этом фоне растет спрос на услуги кремации. В Риге крематорий работает уже почти 20 лет, также они есть в Валмиере и Салдусе. Однако в последние годы несколько проектов по строительству крематориев было приостановлено, так как люди не хотят, чтобы они находились где-то поблизости.

Председатель правления Латвийской ассоциации похоронных услуг Мартиньш Штрейхфелдс отмечает, что похоронная культура меняется, так как меняется сам ритм жизни.

"Я сторонник традиционного захоронения и знаю, что дважды в год - весной и осенью - обязательно нужно навести порядок на могилах. Но люди теряют к этому интерес, молодое поколение больше не знакомят с этой культурой. В Риге люди все реже ходят на кладбища, не берут с собой детей, не рассказывают о предках, которые там похоронены. И человек видит: у родных нет времени - меня не навещают даже сейчас, пока я жив, тем более не придут на могилу. Поэтому они заранее говорят: моя последняя воля - кремация", - говорит Штрейхфелдс.

Особенно эта тенденция выражена в столице, а в других городах по-прежнему чаще выбирают традиционный способ захоронения, возможно, из-за нехватки крематориев. За пределами Риги ритм жизни отличается - у людей есть время сходить на кладбище, поэтому там эта культура сохраняется.

Такие же наблюдения у Илзе Верпаковски из Рижского центра кремации. Количество кремаций растет, и чаще этот способ выбирает молодое поколение с более прогрессивными взглядами. Люди уезжают из страны, семьи рассеяны по всему миру.

"Если человек не живет в Латвии, он не сможет ухаживать за могилой", - говорит Верпаковска, отмечая, что бывали случаи, когда прах усопшего делился на две и даже шесть урн - для нескольких родственников. Второй важный вопрос - нехватка мест на кладбищах. В Риге хоронить можно только в Яунциемсе и Болдерае, а на остальных кладбищах похороны возможны только в том случае, если там уже есть семейный участок.

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