Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

«Недавно делали расчёты. Если бы сейчас удары прекратились, то на восстановление энергосистемы ушло бы два месяца», — сказал он.

По словам Некрасова, за три месяца осени российскими обстрелами повреждены энергообъекты общей мощностью 8 тысяч МВт. На декабрь около половины этих мощностей уже восстановлено, сообщил глава минэнерго.

Как сказал его заместитель Николай Колёсник, на данный момент ситуация остаётся сложной, поскольку энергетические объекты подвергаются систематическим ударам, что требует постоянных экстренных ремонтов.