Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

29 декабря, 2025 19:45

Мир

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

«Недавно делали расчёты. Если бы сейчас удары прекратились, то на восстановление энергосистемы ушло бы два месяца», — сказал он.

По словам Некрасова, за три месяца осени российскими обстрелами повреждены энергообъекты общей мощностью 8 тысяч МВт. На декабрь около половины этих мощностей уже восстановлено, сообщил глава минэнерго.

Как сказал его заместитель Николай Колёсник, на данный момент ситуация остаётся сложной, поскольку энергетические объекты подвергаются систематическим ударам, что требует постоянных экстренных ремонтов.

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины
Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?
Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины
Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

