Нужно быть готовыми каждый день: полиция об осенней активизации мошенников

«Нужно быть готовыми каждый день сталкиваться с такими попытками мошенничества, чтобы распознавать их и не становиться жертвами», — заявил правоохранитель.

Самый популярный вид выманивания денег — вишинг, или мошенничество с использованием голоса. Это шоковые звонки, когда преступники звонят людям, чтобы обманом заполучить коды доступа к банковскому счёту или наличным деньгам. Сейчас звонящие чаще всего выдают себя за сотрудников банков, коммунальных служб, полиции, Службы госдоходов или родственников, которые якобы совершили аварию или оказались в больнице и срочно нуждаются в деньгах.

Телефонное мошенничество направлено на большое количество людей. Поэтому цель — вызвать волнение, когда человеку кажется, что звонит родственник», — предупреждает Филатов.

«Красная лампочка» во время такого звонка — когда звонящий начинает торопить и настойчиво интересоваться состоянием вашего банковского счёта или наличными деньгами. Тогда нужно прекратить звонок и позвонить в названное учреждение. Если вы пожилой человек, свяжитесь со своими родственниками и попросить их срочно помочь», советует представитель Госполиции.

Кстати, к таким звонкам можно подготовиться заранее, придумав вместе с членами семьи кодовые слова или проверочные вопросы, на которые точно не сможет ответить телефонный преступник.