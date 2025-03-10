Новым премьером Канады станет Марк Карни

Новым лидером правящей Либеральной партии Канады избран экс-глава Банка Англии (2013-2020) и Банка Канады (2008-2013) Марк Карни. По итогам голосования в воскресенье, 9 марта, он набрал 86 процентов голосов, обойдя экс-министра финансов Христю Фриланд, лидера правительства в Палате общин Карину Гулд и бизнесмена Фрэнка Бэйлиса. Карни сменит на посту премьер-министра страны Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в январе.

Марк Карни выступает за более тесное сотрудничество с Европой и Азией, чтобы снизить зависимость от торговли с США на фоне введения президентом соседней страны Дональдом Трампом 25-процентных таможенных пошлин на импорт и притязаний американского лидера на суверенитет Канады. Кроме того, новый лидер либералов обещает провести фундаментальную реформу экономики, предполагающую снижение налогов для среднего класса, сокращение бюрократии и активное стимулирование инноваций и инвестиций, уточняет агентство dpa.

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