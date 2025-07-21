Она отметила, что переговоры по многолетнему бюджету ЕС только начались и Латвия будет принимать в них активное участие. Силиня подчеркнула, что предложение Еврокомиссии - первый шаг, но впереди еще долгие дискуссии, так как решение принимается всеми странами сообща.

Кроме того, для Латвии важна и дополнительная поддержка приграничных территорий, добавила Силиня.

Как сообщалось, в бюджете, предложенном на прошлой неделе, Еврокомиссия планирует уделить повышенное внимание расходам на оборону и конкурентоспособность, а также найти новые источники доходов и изменить действующие критерии распределения средств. Финансирование обороны планируется увеличить в пять раз - до 131 млрд евро, а также создать фонд конкурентоспособности объемом 451 млрд евро для поддержки инвестиций в технологии, цифровую экономику, оборону, продовольственную безопасность и инновации.