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Новый бюджет Евросоюза соответствует интересам Латвии: Силиня (2)

© LETA 21 июля, 2025 17:54

Новости Латвии 2 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

В соответствии с интересами Латвии многолетний бюджет Евросоюза достаточен для того, чтобы обеспечить необходимые средства для безопасности, военной мобильности, сельского хозяйства и регионов, заявила агентству ЛЕТА при посредничестве советника Анны Удре премьер-министр Эвика Силиня, комментируя представленное на прошлой неделе Еврокомиссией предложение по многолетнему бюджету ЕС.

Она отметила, что переговоры по многолетнему бюджету ЕС только начались и Латвия будет принимать в них активное участие. Силиня подчеркнула, что предложение Еврокомиссии - первый шаг, но впереди еще долгие дискуссии, так как решение принимается всеми странами сообща.

Кроме того, для Латвии важна и дополнительная поддержка приграничных территорий, добавила Силиня.

Как сообщалось, в бюджете, предложенном на прошлой неделе, Еврокомиссия планирует уделить повышенное внимание расходам на оборону и конкурентоспособность, а также найти новые источники доходов и изменить действующие критерии распределения средств. Финансирование обороны планируется увеличить в пять раз - до 131 млрд евро, а также создать фонд конкурентоспособности объемом 451 млрд евро для поддержки инвестиций в технологии, цифровую экономику, оборону, продовольственную безопасность и инновации.

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