Новых дефектов пантографов в электропоездах с конца марта не было; выявлено около 300 дефектных окон

PV заявляет, что не обнаружено и других дефектов, влияющих на эксплуатацию электричек, но малозначимые дефекты нередко выявляются при обслуживании и эксплуатации. Они не влияют на эксплуатацию и оперативно устраняются.

Электропоезда регулярно проходят техобслуживание, благодаря чему обеспечивается их безопасная и эффективная эксплуатация. Это помогает своевременно выявить и устранить возможные проблемы, поддерживать электропоезда в технически исправном состоянии, продлевая срок их службы и обеспечивая качественные пассажирские перевозки, подчеркивает компания.

Уже сообщалось, что с момента введения в эксплуатацию новых электропоездов было констатировано четыре случая неисправности пантографов, причем в трех из них повреждения пантографов были связаны с техническим состоянием контактных сетей, а в одном случае обрыв контактной сети произошел из-за того, что ее задел грузовик, проезжавший через переезд.

Ремонт пантографов для новых электричек обошелся почти в 100 тысяч евро.

Сообщалось также, что в новых электропоездах обнаружилось около 300 окон с дефектами. К середине мая почти 60% неисправных окон заменили, еще ждут замены 134 окна - ее планируется выполнить до конца лета.