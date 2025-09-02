Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новые запреты на работу для граждан России и Белоруссии: категория D

© LETA 2 сентября, 2025 17:46

Новости Латвии 0 комментариев

Планируется, что физические и юридические лица, принадлежащие России или Белоруссии, не смогут получать существенное участие или решающее влияние в субъектах критической инфраструктуры категории D — у поставщиков услуг, в коммерческих предприятиях, учреждениях и других организациях, а также быть фактическими бенефициарами или получателями косвенного влияния таких субъектов. Об этом свидетельствуют подготовленные Министерством экономики (МЭ) поправки к Закону о национальной безопасности.

Рассмотрение поправок в законе было запланировано на заседании правительства во вторник, однако его отложили на неделю.

В законопроекте предусмотрено, что отраслевые министерства будут учитывать данные ограничения при выявлении новых субъектов, которые потенциально могут быть включены в категорию D критической инфраструктуры, а также следить за тем, чтобы уже действующие субъекты соответствовали установленным ограничениям.

Также законопроект предусматривает переходные положения, которые определяют порядок действий в отношении субъектов, подпадающих под данные ограничения после вступления норм в силу. Министерство обороны совместно с отраслевыми министерствами должно выяснить, есть ли в категории D критической инфраструктуры субъекты, в которых установлено существенное участие или решающее влияние лиц, связанных с Россией или Белоруссией, либо такие лица являются фактическими бенефициарами этих субъектов. В таком случае в Министерство внутренних дел будут направлены предложения об их исключении из категории D.

Категория D охватывает критическую инфраструктуру, уничтожение, снижение работоспособности или прекращение предоставления критических услуг которой существенно угрожает безопасности общества и государства в условиях чрезвычайного положения или войны.

К категории D относятся субъекты, деятельность которых имеет ключевое значение для преодоления угроз государству и обеспечения базовых услуг обществу во время чрезвычайного положения или войны, например, производство и торговля продуктами питания, теплоснабжение, оборот медикаментов и другие. Поэтому, как отмечает МЭ, крайне важно обеспечить бесперебойность их работы.

В отличие от критической инфраструктуры категорий A, B и C, в категории D невозможно выделить конкретные объекты критической инфраструктуры, находящиеся в собственности или распоряжении субъектов. Иными словами, «критичность» инфраструктуры категории D выражается в процессе предоставления и организации определённых услуг, которые субъект, владеющий или распоряжающийся соответствующей инфраструктурой, обязан обеспечивать непрерывно, в том числе в условиях чрезвычайного положения или войны.

