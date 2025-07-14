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Новые санкции ЕС могут снизить цену на нефть из РФ на 15%

© Deutsche Welle 14 июля, 2025 17:52

Мир 0 комментариев

В 18-й пакет санкций ЕС против РФ включат пункт о потолке цен на российскую нефть на 15% ниже среднерыночной, сообщают СМИ. Ранее об обсуждении подвижного потолка цен говорили и источники DW.

Новые меры из 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, который еще должен быть одобрен странам сообщества, предполагают снижение цен на российскую нефть на 15% от среднемировых. Об этом сообщили в понедельник, 14 июля, агентство Reuters и издание Politico. 11 июля о том же писало американское агентство Bloomberg.

По данным их источников, ЕС предлагает вычислять среднее значение цен на нефть по итогам нескольких месяцев и устанавливать ограничение на стоимость российского сырья на 15% ниже этого показателя. Сейчас порог фиксированный и составляет 60 долларов за баррель.

По данным Reuters, обновлять среднюю цену будут каждые шесть месяцев. По сведениям Bloomberg - раз в десять недель или три месяца. По информации Politico - раз в три месяца. Reuters пишет, что сразу после введения новых мер ограничение для нефти из РФ составит 47 долларов за баррель. Bloomberg оценивает этот показатель в 50 долларов. Сейчас европейская марка Brent торгуется на рынке около 70 долларов за баррель.

11 июля дипломаты ЕС сообщили DW, что странам ЕС пока не удалось согласовать 18-й пакет санкций против РФ: его блокировала Словакия, продолжалось также обсуждение потолка цен на нефть. Источники DW подтверждали, что обсуждается подвижный потолок цен, который будет регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации на рынке.

14 июля представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на пресс-брифинге не стала комментировать данные о снижении цен на 15%. По ее словам, дискуссия внутри ЕС о 18-м пакете санкций продолжается, для его одобрения нужно согласие всех стран-членов. Пиньо отметила, что санкции станут эффективнее, если к ним присоединятся и страны G7. Из не входящих в ЕС это США, Канада, Великобритания и Япония.

Как пишет Reuters 14 июля, Словакия все же согласилась на новые санкции. Bloomberg отмечает, что изначально против ограничений высказывались и Греция, Мальта, Кипр, но затем и они согласились.

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