Новые клетки мозга после 80? Учёные нашли возможный секрет «супермозгов»

Эту идею ещё в начале XX века сформулировал испанский учёный .Сантьяго Рамон-и-Кахаль По его словам, клетки мозга «фиксированы и неизменны».

Но теперь эта старая теория снова оказалась под вопросом.

Два новых исследования показали: у некоторых людей мозг может продолжать создавать новые нейроны даже в пожилом возрасте.

Особенно это заметно у так называемых «суперэйджеров» — людей старше 80 лет, у которых память и мышление остаются необычно сильными для их возраста.

Учёные обнаружили, что у таких людей в области мозга, связанной с памятью — гиппокампе, — может быть примерно вдвое больше незрелых нейронов, чем у обычных людей того же возраста.

Это может означать, что мозг сохраняет «резерв» клеток, которые со временем способны превратиться в полноценные нейроны.

Если эта гипотеза подтвердится, последствия могут быть огромными.

Исследователи считают, что понимание этого механизма может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Однако не все специалисты уверены, что спор уже решён.

Некоторые учёные считают, что доказательства пока косвенные, а сами новые клетки могут вообще не успевать превратиться в полноценные нейроны.

Проще говоря — мозг, возможно, создаёт их, но не обязательно использует.

Поэтому главный вопрос сегодня звучит уже немного иначе:

не только появляются ли новые нейроны,

а что именно они делают и насколько они важны для памяти.

Ответ на него может изменить представление о старении мозга.