Новые клетки мозга после 80? Учёные нашли возможный секрет «супермозгов»

Эту идею ещё в начале XX века сформулировал испанский учёный .Сантьяго Рамон-и-Кахаль По его словам, клетки мозга «фиксированы и неизменны».
Но теперь эта старая теория снова оказалась под вопросом.
Два новых исследования показали: у некоторых людей мозг может продолжать создавать новые нейроны даже в пожилом возрасте.
Особенно это заметно у так называемых «суперэйджеров» — людей старше 80 лет, у которых память и мышление остаются необычно сильными для их возраста.
Учёные обнаружили, что у таких людей в области мозга, связанной с памятью — гиппокампе, — может быть примерно вдвое больше незрелых нейронов, чем у обычных людей того же возраста.
Это может означать, что мозг сохраняет «резерв» клеток, которые со временем способны превратиться в полноценные нейроны.
Если эта гипотеза подтвердится, последствия могут быть огромными.
Исследователи считают, что понимание этого механизма может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.
Однако не все специалисты уверены, что спор уже решён.
Некоторые учёные считают, что доказательства пока косвенные, а сами новые клетки могут вообще не успевать превратиться в полноценные нейроны.
Проще говоря — мозг, возможно, создаёт их, но не обязательно использует.
Поэтому главный вопрос сегодня звучит уже немного иначе:
не только появляются ли новые нейроны,
а что именно они делают и насколько они важны для памяти.
Ответ на него может изменить представление о старении мозга.