Новости от Евробарометра: на чём европейцы хотят сосредоточиться

Кроме того, 37% участников опроса в Латвии считают, что важно сосредоточиться на конкурентоспособности, экономике и промышленности. Еще 25% отмечают важность образования и исследований. А 24% респондентов думают, что фокус должен быть на демографии, миграции и старении общества.

По данным опроса, 79% жителей Латвии поддерживают финансирование проектов из общего бюджета ЕС, а не из средств отдельных стран. Против этого решения высказались 12% опрошенных.

Кроме того, 62% жителей Латвии поддерживают увеличение влияния Европарламента, а 23% респондентов хотят меньшего влияния Европарламента.

В ходе опроса "Евробарометра" была предпринята попытка выяснить, поддерживают ли люди идею о том, что государствам следует выделять деньги ЕС только в том случае, если они соблюдают принципы демократии и правового государства. В Латвии с этим согласны 88% респондентов, не согласны - 7% населения.

Кроме того, абсолютное большинство, а именно, 90% участников опроса в Латвии считают важным, чтобы у Европарамента были вся необходимая информация и средства, чтобы должным образом контролировать расходы ЕС.

Опрос "Евробарометра" проводился в Латвии с 6 по 25 мая путем очного опроса 1021 жителя. Всего в ЕС было опрошено 26 410 респондентов.