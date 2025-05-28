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Водителям не расслабляться: изменения в законе и в ценах

«Вести» 28 мая, 2025 16:16

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В этом году вступили в силу несколько важных законодательных норм в сфере дорожного движения. Новые правила регулируют не только движение автотранспорта, но и передвижение на электроскутерах, а также порядок регистрации транспорта...О главных изменениях на дорогах Латвии можно узнать в нашей новой подборке полезной информации...

Навигатор подскажет

Новое задание водителям

В экзамены по вождению категории B (легковые автомобили), проводимые Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), с 1 июня будет введено новое задание. В CSDD пояснили, что новый порядок не меняет общую структуру экзамена, но предусматривает дополнительное задание.

(!) К завершению проверки экзаменатор задаст кандидату на получение водительских прав короткий маршрут продолжительностью около 5 минут, который тот должен будет проехать, ориентируясь исключительно по навигационным указаниям.

Учитывая, что водители все чаще используют навигационные устройства в повседневной жизни, сдающий на права должен показать умение проехать без указаний экзаменатора, с использованием навигационной системы.

Использование навигационных устройств на экзаменах является обязательным в ряде стран Европейского союза - таких как Германия, Швеция, Нидерланды и другие.

По информации CSDD, в 2024 году новым водителям выдано в общей сложности 15 947 водительских удостоверений; в 2023 году — 16 355. Для сравнения: в 2016 году — 21 475; в 2015-м — 21 608...

Цены растут

Новый прейскурант CSDD

Вниманию водителей и владельцев транспорта! С 1 марта 2025 года на некоторые услуги, которые оказывает CSDD, обновлены цены. Появились и новые услуги.

1. Теперь не требуются наклейки техосмотра (стоили 2,19 евро). В дальнейшем подтверждением того, что автомобиль прошел государственный технический осмотр и допущен к участию в дорожном движении, будет являться запись в Государственном реестре транспортных средств и их водителей, а также выданный лицу протокол, подтверждающий техосмотр.

Стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковые машины) увеличилась на 4,70 евро – с 29,40 евро до 34,10, а ранее стоимость техосмотра вместе с наклейкой составляла 31,59 евро.

Цена техосмотра грузовиков категории N3 (полной массой более 12 тонн) поднялась на 46,1% – с 49,39 евро до 72,18.

Для автобусов категории M3 (полной массой более 5 тонн) цена увеличилась на 41,8% – с 50,19 евро до 71,18.

2. Экзамен на водительские права категорий A и B подорожал на 20% – с 29,85 евро до 35,82.

3. Регистрация электросамокатов при личном визите, включая проверку их технических параметров, поднялась на 70% – с 6,10 евро до 10,37. Прошлой весной зарегистрировано порядка 20 тысяч электросамокатов.

4. Изменения коснулись и прейскуранта стоимости услуг по сдаче экзамена по вождению категории A и B. Цена выросла с 29,85 евро до 35,82.

5. Наиболее существенное повышение цен наблюдается на эксклюзивные услуги, предоставляемые CSDD, такие как специальные регистрационные знаки для транспортных средств, спрос на которые превышает доступное количество дополнительных номерных знаков.

Для таких дополнительных номеров, которые имеют одну или одну и ту же комбинацию цифровых символов, цена повысилась с 413,22 до 991,73 евро без НДС.

6. Также произошли изменения в прейскуранте цен на услуги технического осмотра. Они связаны с рядом новых требований к проведению технических осмотров, а также с более высокими ценами, которые предложили внешние поставщики услуг в ходе государственных закупок услуг по техническому осмотру.

Государственные закупки предусматривали полную реализацию требований ЕС к процессам технического осмотра, а также оснащение станций ТО новым оборудованием...

Вам штраф?

Проверьте, не мошенники ли это

Государственное предприятие CSDD обращает внимание, что в настоящее время активизировались мошенники. Они рассылают поддельные электронные письма от имени CSDD - о применении административного штрафа.

В письме содержатся ссылки на платформу e-CSDD, где якобы можно ознакомиться с решением и оплатить штраф.

Содержание электронного письма очень похоже на то, что CSDD ежедневно рассылает водителям по поводу штрафов, наложенных по делам об административных правонарушениях. Указанные поддельные ссылки e-CSDD ведут на визуально идентичную платформу e-CSDD, где можно войти в систему с помощью поддельных инструментов аутентификации интернет-банкинга

CSDD обращает внимание общественности на необходимость многократной проверки подлинности имени ссылки - ведет ли она на оригинальный веб-сайт, и подчеркивает, что настоящий адрес e-CSDD — e.csdd.lv, а не, например, e-csdd.lv, e.csbb.lv, e.csdd.com, e.csdd.gov.lv и т. д.

CSDD призывает быть осторожными и проверять информацию на сайте e.csdd.lv, не используя ссылки, указанные в электронных письмах.

ВНИМАНИЕ! Настоящая ссылка на платформу e-CSDD - e.csdd.lv. Ссылки же, указанные в мошенническом письме, ведут не на e-CSDD, а на e.csdd.gov.lv-sdj-753-cfdgs.pw или какую-либо другую подобную ссылку...

Чуть помедленнее...

За превышение скорости увеличены штрафы

Приняты нормы, нацеленные на более строгое регулирование скорости движения автотранспорта. В этом году, согласно новым правилам, штрафы за превышение скорости увеличились в некоторых случаях почти в два раза.

1. Штраф за превышение скорости на 61-70 км/ч (к примеру, за 151 км там, где разрешено 90) на мопеде, мотоцикле, легковом автомобиле и грузовике полной массой до 7,5 тонны - от 720 до 960 евро, а также нарушителю грозит запрет на вождение - 9 месяцев. Ранее - от 360 до 480 евро, а запрет садиться руль – 6 месяцев.

2. За такое же превышение скорости в населенном пункте штраф — от 1 040 до 1 400 евро (ранее - от 540 до 680). И прав лишат на 9-12 месяцев, в зависимости от ситуации (ранее - 12 месяцев).

3. Для водителя автомобиля с прицепом или грузовым автомобилем с массой более 7,5 тонны, за пределами населенного пункта превысившего скорость на 61-70 км/ч, предусмотрено лишение прав на 12-18 месяцев.

За такое нарушение скорости в населенном пункте водители могут быть лишены права управления транспортным средством на срок от 12 до 24 месяцев (сейчас - на 24 месяца).

4. При превышении скорости более чем на 70 км/ч наказание предусмотрено от 1 400 до 2 000 евро, а права могут забрать на срок от 12 до 36 месяцев.

5. Тем, кто создает помехи обгоняющему водителю (увеличивает скорость или меняет траекторию движения), предусмотрено наказание в размере 55 евро (ранее – 40).

6. Водителю транспортного средства за обгон на регулируемых перекрестках или за обгон на нерегулируемых перекрестках (за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к дороге, подлежащей пересечению) обещают штраф 55 евро.

7. Если водитель, временно лишенный водительских прав, сел за руль, для него предусмотрен ощутимый штраф - от 280 до 700 евро.

8. Если у автомобиля нет обязательного страхового полиса, а он участвует в дорожном движении, то владелец будет немедленно проинформирован об этом. Штраф за такое правонарушение применяется не чаще одного раза в 24 часа, информация отправляется в электронном виде...

Электросамокаты на дорогах

Ездить тоже по правилам!

В законе «О дорожном движении» указаны требования к использованию электросамокатов. Это двухколесное транспортное средство, оснащенное электродвигателем или электродвигателями, суммарная максимальная мощность которых не превышает 1 киловатта.

Максимальная скорость электросамоката - не более 25 км/ч. У этого транспортного средства нет педалей, оно предназначено для одного человека, оснащено рулем или поддержкой для рук, которая механически соединена с опорной поверхностью для ног. Электросамокат может быть оборудован сиденьем, высота которого не превышает 540 миллиметров.

В дорожном движении могут участвовать только зарегистрированные электросамокаты, а также велорикши, имея при себе водительские документы...

(!) Больше информации – на сайте Дирекции безопасности дорожного движения: www.csdd.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

 

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