Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Идет процесс формирования государственного бюджета на будущий, 2026 год, деньги считают десятками и сотнями миллионов. Основные направления и источники доходов уже обозначены, хотя и не все еще утверждены.

Главное на повестке дня: где взять деньги? И хотя госбюджет – не повод для шуток, невольно вспоминаются кадры из замечательного кинофильма Леонида ГАЙДАЯ «Двенадцать стульев», где в горах Кавказа Остап Бендер и Киса Воробьянинов в поисках средств к существованию по примеру местных ребятишек бегали за туристами с дикими воплями: «Давай дэнги! Дэнги давай!!!»

На приоритеты, установленные правительством в государственном бюджете на следующий год, — безопасность, поддержку семей с детьми и образование, — планируется выделить дополнительное финансирование в размере 565,5 млн. евро. В том числе на безопасность предусмотрено 320,3 млн.; на образование — 45 млн.; на поддержку семей с детьми — 94,8 млн.; на другие мероприятия — 105,4 млн.

БОльшая часть дополнительного финансирования приоритетов, установленных правительством, будет обеспечена за счет сокращения государственных расходов. Вместе с тем один из старых проверенных способов изыскания финансовых резервов - повышение ставок акцизного налога и налога на азартные игры...

Пить-курить вредно... и дорого

В следующем году планируется повысить акцизные налоги на алкоголь и табак, а также налоги на азартные игры, - сообщается в докладе Министерства финансов ЛР. Это даст дополнительные поступления в государственный бюджет.

* За счет более резкого повышения ставок акцизного налога на табачные изделия в следующем году в бюджет планируется привлечь дополнительно 6,244 млн. евро.

Так, предполагается ускоренное повышение акцизного налога сверх уже запланированного увеличения в 2026 и 2027 годах на 5% — за исключением сигар, сигарилл и электронных жидкостей, а также повышение ставки акциза в 2028 году в среднем на 15%.

* В свою очередь повышение акцизного налога на алкогольные напитки может дать в бюджет следующего года дополнительно 1,278 млн. евро.

Ставку акцизного налога для группы алкогольных напитков «прочие алкогольные напитки", то есть для крепкого алкоголя, планируется повышать быстрее, чем планировалось, — на 15 евро уже с 1 марта 2026 года (за 100 литров абсолютного алкоголя).

А с 1 марта 2028 года ставки акцизного налога на все алкогольные напитки, включая пиво, предполагается повысить в среднем на 10%...

А ты не играй!

С 1 января 2026 года предлагается повысить ставку налога на азартные игры:

- за каждый игровой автомат - с 6 204 до 7 440 евро в год;

- за рулетку, карточные и игральные столы — с 33 696 до 40 440 евро в год.

Ставку налога на азартные игры планируется повысить:

- для игр по телефону, а также для тотализаторов и пари - с 15 до 18% на доходы от организации таких игр;

- ставку налога на бинго — с 10 до 12%;

- ставку налога на интерактивные азартные игры — с 12 до 15%.

Министерство финансов планирует, что эти изменения дадут дополнительные доходы в размере 9,2 млн. евро, из них в государственный бюджет пойдет 9,025 млн. евро, а в бюджеты самоуправлений — 175 тысяч...

Алименты подросли

Правительство одобрило подготовленные Министерством юстиции ЛР изменения, согласно которым с января 2026 года размер государственных выплат на содержание детей увеличится на 30 евро в месяц. Тем самым осуществляется государственная поддержка детей, чьи родители не выполняют свои обязанности.

Согласно утвержденным поправкам, выплаты из Государственного фонда гарантийного содержание составят:

- 155 евро в месяц на ребенка до 7 лет (было 125);

- 180 евро в месяц на ребенка от 7 до 18 лет (было 150),

- а также на совершеннолетних до 21 года, если они продолжают образование в средней школе или профессиональном учебном заведении.

Родители будут получать средства в новом размере с февраля 2026 года, так как выплаты осуществляются за предыдущий месяц...

Многовато будет

В прошлом номере мы рассказывали о мерах в социальной сфере, которые будут предприняты в отношении семей с детьми: увеличение размера пособия для новорожденных, пособия по уходу за ребенком, частично изменения в выплате семейного и родительского пособия, а также перечень мер помощи опекунам и приемным семьям.

Вместе с тем Министерство благосостояния ЛР предлагает и ограничительные меры. В частности, пересмотреть размер помощи на похороны и выплаты супругу умершего пенсионера. Эти изменения вызваны фактами, когда у человека была очень высокая пенсия и, соответственно, пособия были непропорционально большими.

В настоящее время пособие на похороны выплачивается в размере двух пенсий, а супруг-пенсионер получает половину пенсии умершего супруга в течение года. В среднем, с учетом небольших пенсий латвийских пенсионеров, это помощь в размере порядка 1 200 евро на похороны и 300 евро ежемесячно супругу.

Но в Латвии есть пенсионеры и с очень высокими пенсиями, которые измеряются тысячами и даже десятками тысяч евро. Это чрезмерные расходы на бюджет, а в наше время излишества себе позволить государство не может. Поэтому Минблаг предлагает ввести верхний предел выплат, а именно - максимум 8 775 евро на похороны и не более 4 388 евро в месяц супругу. (Эх, вздохнут 90% латвийских пенсионеров, бывают же такие пенсии, а тут работал, работал - и на старости лет мечтаешь о курином бульоне, как о черной икре когда-то...)

Зато накопления второго пенсионного уровня можно полностью завещать — как родственникам, так и любому человеку, выбранному пенсионером при жизни. Либо, если нет упомянутого наследника, накопления второго уровня могут перейти в состав общего наследства.

Поправки переданы на рассмотрение, и в случае утверждения Сеймом вступят в силу с будущего года...

Кстати: отчего образуются очень большие пенсии? Как известно, пенсионный счет каждого налогоплательщика образуется из части уплаченных взносов социального страхования.

Пенсионеры-«олигархи» в свое время платили крупные взносы социального страхования.

В период с 2009 по 2013 год был отменен потолок социальных взносов, а в 2019-2020 годах закон о солидарном налоге предусматривал, что 14% налога зачислялись в специальный пенсионный бюджет и фиксировались на индивидуальном счете налогоплательщика. Это обеспечило неограниченный поток взносов и рост капитала первого пенсионного уровня и напрямую отражалось на размере пенсий. Так какие же зарплаты у них были? - спросит иной житель со скромными доходами.

Судя по тому, что ограничение потолка выплат по случаю смерти супруга-пенсионера вышло на уровень закона, таких «олигархов» на пенсии не 10 и даже, наверное, не 100 человек...

Пенсии в цифрах

В прошлом году пенсии получали 436 893 сениора Латвии:

- 16% пенсионеров получали пенсию до 350 евро в месяц;

- 34% – от 350 до 500 евро;

- 43% – от 500 до 1 000 евро;

- 7% – более 1 000 евро.

Самый богатый пенсионер получает пенсию в размере 44 тысяч евро в месяц, а начинал он с 19 тысяч девять лет назад. Чудеса индексации?

На рынке финансов

Латвия продала облигации международным инвесторам на 1,25 млрд. евро со сроком погашения 10 лет, - сообщает Государственная касса. Инвесторов привлекла доходность - 3,583% и фиксированная купонная ставка 3,5%. Привлеченные средства в основном используются для погашения госдолга и финансирования бюджетного дефицита.

Ценные бумаги приобрели около 70 инвесторов из разных европейских стран, в том числе Великобритании, Германии, Испании и стран Бенилюкса.

Госдолг Латвии к концу 2025 года достигнет 20,5 млрд. евро, или 49% внутреннего валового продукта, а в конце прошлого года он составил 46,8% от ВВП. Однако по-прежнему остается одним из самых низких в еврозоне и Европейском союзе.

Общая сумма погашения госдолга в 2025 году составляет 2,127 млрд. евро...

Оксана ПЕТРЕНКО