Новинки от Минздрава: льгот больше — лекарства доступнее?

Народ перестает лечиться. К врачу не попасть. А если попадешь, то не хватит денег купить выписанные лекарства. Анонсированные Минздравом меры по снижение цен на лекарства не улучшили положение тех, кто имеет небольшие или малые доходы.

...Люди, нуждающиеся в лекарствах, приходят в аптеку и доплачивают по 75 центов за право купить выписанные врачом лекарство. Вкупе это доплата порой 3 евро, а то и около 5 и более - смотря сколько рецептов. Фармацевты говорят, что клиенты смотрят на них, как на врагов, которые походя отнимают их 75 центов, хотя на деле сами продавцы лекарств не почувствовали улучшения своего благосостояния.

Лекарства подешевели?

На портале инициатив manabalss.lv еще в начале января начался сбор подписей за отмену дополнительной платы в размере 75 центов за рецептурные лекарства – за изменение правил Кабинета министров о принципах ценообразования на лекарства. И что изменилось в лучшую сторону? Мы обратились в Министерство здравоохранения с этим вопросом.

- Плату за услуги фармацевта следует рассматривать в контексте других компонентов ценообразования на рецептурные препараты, при этом следует обращать внимание на конечную цену, которую гражданин платит в аптеке, - объяснили в Минздраве.

На что идут эти 75 центов? Неужто прямо в карман продавцу лекарств?

- С января этого года аптеки получают фиксированную плату за упаковку рецептурных препаратов и соответствующую плату за услуги фармацевта, которая является частью дохода аптеки от распространения лекарств, - объяснят представитель Минздрава Оскарс ШНЕЙДЕРС. - Услуги фармацевта необходимы для обеспечения правильного использования лекарственных средств: например, фармацевт консультирует пациентов о действии лекарств, побочных эффектах, взаимодействии с другими лекарственными средствами и продуктами питания. Кроме того, аптеки развивают и другие фармацевтические услуги, повышающие доступность медицинской помощи пациентам...

По данным Министерства здравоохранения, за первые три месяца после введения новой модели ценообразования на рецептурные препараты доступность лекарств для населения существенно улучшилась: 75% расходов жителей на рецептурные препараты снизились в среднем на 13 евро.

Сравнивая цены на 50 наиболее распространенных рецептурных препаратов в прошлом году и сейчас, Минздрав делает вывод, что среднее снижение цен на конкретные лекарства составляет 13% - с 10 евро в прошлом году до 8,70 в 2025-м...

Возможно, в плане статистики что-то и стало дешевле, но, на взгляд тех, кто вынужден ходит в аптеку регулярно, облегчения не видно. Если оно и есть, то не чувствуется из-за доплаты за рецепты. Плюс пропадают привычные лекарства, а аналоги больным, которые принимают лекарства постоянно, не всегда подходят. Общая картина дороговизны и недоступности лекарств не поменялась.

Плюс в результате аптечной реформы такие удобные скидки для клиентов, которые предлагали практически все аптечные сети: в определенный день 20% пенсионерам, инвалидам, или три покупки со скидкой 20% - пришлось аннулировать с нового года. Они сохранились только на нерецептурные медикаменты: витамины, биодобавки, бинты, косметику и т. д.

Если под угрозой жизнь...

...то тогда, возможно, вам оплатят нужные лекарства и использование медицинского оборудования. Об этом говорят изменения в правилах Кабинета министров № 899 «Порядок возмещения расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения».

С 1 июля Национальная служба здравоохранения (NVD) при определенных условиях получит право финансировать из государственного бюджета расходы на медикаменты, которые государственный бюджет не покрывает или покрывает лишь частично пациентам, у которых диагностировано тяжелое, угрожающее жизни заболевание, и медицинский консилиум принял решение о необходимости такой терапии для спасения жизни.

Консилиум – это врачи Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы имени Паула Страдыня и Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Оплата будет осуществляться на основании счета, выставленного клинической университетской больницей, но не более чем за 12-месячный курс лечения и не превышая общее финансирование. Вот такая льгота со многими оговорками. Одобрит консилиум, не одобрит, а когда еще соберется? А вопрос-то жизни и смерти...

По информации Минздрава, на эти цели ежегодно из бюджета на компенсируемые медикаменты будет выделяться 1 млн. евро. Министерство уточняет, что в 2025 году из госбюджета на компенсируемые лекарства выделено более 307,8 млн. евро и более 700 тысяч жителей Латвии получают эти препараты, но этого недостаточно. Бюджет на компенсирование расходов на лекарства в Латвии - один из самых низких в Евросоюзе: на 34% меньше, чем, например, в Литве и Эстонии...

И другие изменения

1 Поправки дополняют список групп медицинских изделий с системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы и предусматривают 100% размер компенсации для следующих групп пациентов:

* пациенты с сахарным диабетом 1-го или 2-го типа, получающие инсулинотерапию во время беременности (код диагноза: Z33) и в течение 70 дней после родов (Z39.2);

* пациенты после трансплантации органов;

* пациенты после резекции поджелудочной железы.

2 Изменения в правилах Кабмина уточнили формулировку подпункта 92.3, однозначно указывая на применение принципа равенства при формировании списка компенсируемых лекарств, в том числе при онкологии. Для всех пациентов с одинаковыми показаниями должен быть предусмотрен одинаковый (идентичный) подход к линиям лечения в соответствии с международными установками.

3 С 1 апреля 2024 года были расширены возможности индивидуальной компенсации в случаях, указанных в подпункте 92.3, для расширения возможности пациентов в рамках одной линии терапии получать и другие лекарства в соответствии с международными установками, при этом не влияя на бюджет и доступность лекарств для других пациентов.

Вместе с тем принято решение уточнить норму: пациентам в индивидуальном порядке не компенсируются расходы на препараты других линий терапии.

Предоставление пациентам компенсируемых лекарств других линий терапии осуществляется путем включения лекарства в список компенсируемых лекарств на основании терапевтической и стоимостной оценки средства, а также соответствующего финансирования, выделенного на обеспечение новой линии терапии, указано в аннотации...

На лекарства не напасёшься

Лекарства стоят дорого. Простой корвалол, препараты от болей в суставах и костях, от давления – элементарный набор современного жителя за 40. А каждое это лекарство - по 10 и более евро. А есть еще и другие препараты, которые люди принимают постоянно. Можно говорить о том, что расходы на поддержку здоровья у человека среднего, а тем более старшего возраста составляют от 50 до 100 евро в месяц, а если еще прибавить витамины и биодобавки...

На какую помощь рассчитывают те, кто не имеет доходов в тысячу и более евро? Могут помочь самоуправления. Например, в Риге пенсионерам и инвалидам, имеющим статус малообеспеченных, могут выдать 100 евро в год и 345 евро на средства для тех, у кого проблемы с недержанием мочи, покроют расходы на компенсируемые медикаменты (надо понимать – доплату)...

Один политик перед выборами в Рижскую думу обещал, что если станет мэром столицы, то все пенсионеры получат добавку в 200 евро в год на лекарства. Но даже если бы такое случилось, то при нынешних-то ценах такие суммы не дают возможности людям лечиться и полноценно поддерживать свое здоровье. Как результат – хронические болезни, смертность превышает рождаемость.

Популярная присказка «здоровье не купишь» в наших реалиях приобретает буквальный смысл. Да, у очень многих жителей нет денег, чтобы пойти к врачу, чтобы пройти обследование и тем более купить нужные лекарства.

Денег нет – нет здоровья. Или, как говорят врачи из анекдотов: «Что ж вы болеете с такими-то доходами?»...

Вера СТЕПНОВА