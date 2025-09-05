Новинка: на Закюсале пройдет показательное выступление учений «Namejs 2025»

В 12 часов на набережной Закюсалы начнется день гостей и СМИ, который продемонстрирует сотрудничество и боевые возможности Национальных вооруженных сил, союзников и гражданских партнеров. Гости и СМИ смогут наблюдать, как участвующие подразделения на практике демонстрируют свою готовность быстро и эффективно реагировать на различные виды угроз безопасности.

В рамках демонстрации пройдут совместные тактические учения Национальных вооруженных сил и союзных сил, включая динамическую атаку на укрепления условного противника.

