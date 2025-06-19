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Новая коалиция Рижской думы подписала договор о сотрудничестве

© LETA 19 июня, 2025 10:56

Новости Латвии 0 комментариев

Фракции формирующих новую коалицию Рижской думы "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства" и "Объединенного списка" (ОС) в четверг подписали договор о сотрудничестве и плане действий.

Подписав соглашение, политические силы обязуются обеспечить эффективную, стабильную, правовую и профессиональную работу руководства Рижской думы на протяжении всего срока полномочий.

Партии договорились о достижении общих целей, коллегиальном принятии решений, соблюдении этических принципов и взаимной ответственности.

Коалиция обещает конструктивное сотрудничество, в рамках которого все партнеры будут равноправны, а решения будут приниматься коллегиально. Для обеспечения сотрудничества со всеми представленными в думе фракциями планируется создать совет фракций.

В документе также закреплено распределение сфер ответственности между партнерами по коалиции. У "Прогрессивных", которые получили в думе 11 мандатов, будет пост мэра, на который выдвинут Виестурс Клейнбергс, должность председателя комитета по финансовым и административным вопросам и комитета по вопросам сообщения и транспорта.

Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды станет представитель Нацобъединения, предположительно нынешний вице-мэр Эдвардс Ратниекс. В сфере ответственности этой партии будут комитет по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции, комитет по вопросам жилья и окружающей среды и комитет городской собственности. У Нацобъединения в думе десять мандатов.

У "Нового Единства" в думе будет девять депутатов. Планируется, что нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис станет вице-мэром по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а в введении партии будут комитет по образованию, культуре и спорту и комитет по социальным вопросам.

Фракция ОС, получившая в думе четыре мандата, получит пост вице-мэра и руководство одним комитетом. Вице-мэром по вопросам развития города и Рижской метрополии станет Марис Спринджукс. Также ОС будет отвечать за комитет городского развития.

У новой коалиции в Рижской думе будет 34 голоса из 60.
 

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