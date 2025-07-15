Ночью на Латвию обрушится новая буря: ожидается град и сильные грозы

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.