Ночью на Латвию обрушится новая буря: ожидается град и сильные грозы

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что возможны также град и порывистый ветер.
Предупреждение будет действовать до 6 утра среды.
В ночь на среду в восточной части Латвии ожидаются грозы с сильными дождями.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что возможны также град и порывистый ветер.
Предупреждение будет действовать до 6 утра среды.
Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.
Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.
Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.
Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.
Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.
Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.
Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.
Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.
Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.
Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.
В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.
В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.
Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.
Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.