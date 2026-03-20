Ночью мороз, днём до +12: весна в Латвии с сюрпризом

За предыдущие три недели в стране зафиксировано 122 температурных рекорда. В ближайшие дни новых рекордов не ожидается, так как воздух не прогреется так сильно, как в начале марта.

В субботу и воскресенье установится сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер будет слабым, в воскресенье местами усилится до умеренного юго-западного.

Ночью в субботу температура составит от -1 до -6 градусов, днём воздух прогреется до +8..+12 градусов. В отдельных прибрежных районах будет прохладнее — не выше +5 градусов. Воскресенье ожидается на один-два градуса теплее.

Похожая погода сохранится и в понедельник, однако облаков станет больше. С вечера понедельника возрастёт вероятность осадков. На следующей неделе местами ожидаются дожди, возможны также град и мокрый снег. Ветер периодически будет усиливаться, преимущественно юго-западного направления.