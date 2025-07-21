Ни одно не удовлетворил: президент рассмотрел просьбы о помиловании

Ходатайство о помиловании можно подать после вступления приговора в законную силу, за исключением случаев, когда лицо осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление с назначением наказания в виде лишения свободы.

В случае осуждения за тяжкое преступление ходатайство можно подать, если фактически отбыта не менее половины срока лишения свободы.

Если лицо осуждено за особо тяжкое преступление, ходатайство о помиловании возможно подать, если фактически отбыты не менее двух третей срока лишения свободы. В случае назначения пожизненного заключения, перед подачей ходатайства лицо должно отбыть не менее 20 лет заключения.

На сегодняшний день Ринкевич рассмотрел 258 прошений о помиловании от осужденных и помиловал 17 человек. Предыдущий президент Латвии Эгил Левитс за время своего срока рассмотрел 409 ходатайств о помиловании и удовлетворил 21 из них. До него президент Раймонд Вейонис рассмотрел 697 ходатайств и удовлетворил 22. Больше всего ходатайств рассматривал Гунтис Улманис, который за время своей каденции рассмотрел 3391 ходатайство о помиловании, из которых удовлетворил 219.