Ни один из трех кандидатов не прошел: на пост генпрокурора будет объявлен новый конкурс

Он пояснил, что такое решение принято, так как ни один из трех кандидатов не набрал необходимого количества голосов. При этом ни одному из этих кандидатов не запрещено участвовать в конкурсе повторно.

Прокурор отдела по координации функций прокуратуры департамента контроля за деятельностью и международного сотрудничества Генпрокуратуры Увис Козловскис заявил агентству ЛЕТА, что повторно в конкурсе участвовать не будет. Старший прокурор департамента контроля за деятельностью и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Айвар Остапко заверил, что рассмотрит возможность повторного участия. Мнение нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса пока выяснить не удалось, так как он после заслушивания отправился участвовать в заседании Совета по национальной безопасности.

Голосование совета прошло в закрытой части заседания. До этого на заслушивание кандидатов ушло около трех часов. Струпишс пояснил журналистам, что было очень серьезное совещание, на котором оценивались как профессиональный вклад кандидатов, так и история.

Председатель совета отметил, что почти все члены совета признали, что профессиональная концепция нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса намного сильнее, чем концепции остальных двух кандидатов, которые были очень общими и неконкретными. Это стало одной из причин такого голосования. При этом у Стуканса "добавились и другие аспекты, из-за которых он не набрал нужного количества голосов". Струпишс отметил, что в данном случае речь идет не только о докладе информатора - прокурора Виорики Йиргены.

В голосовании приняли участие 13 членов совета. Чтобы заручиться поддержкой, кандидату требовалось не менее семи голосов.

Струпишс о своем выборе в ходе голосования не сообщил.

Новый конкурс будет объявлен в ближайшие дни.

Струпишс отмечает, что подать заявку на этот пост может любой юрист, способный исполнять обязанности генпрокурора. По его мнению, генпрокурор должен иметь четкую позицию, быть достаточно уверенным и смелым.

Ранее сообщалось, что ровно через месяц, 11 июля, истечет срок полномочий нынешнего генпрокурора Юриса Стуканса.

В конкурсе на эту должность были заявлены кандидатуры Стуканса, Остапко и Козловскиса.

Согласно закону о прокуратуре, генеральный прокурор назначается на должность Сеймом сроком на пять лет по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать эту должность не более двух сроков подряд.

Бывшего председателя судебной коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Стуканса Сейм единогласно утвердил в должности генерального прокурора 18 июня 2020 года.

В этом году в ВС поступило заявление о возможных нарушениях закона, совершенных генпрокурором. В качестве информатора к председателю ВС Струпишсу обратилась прокурор Виорика Йиргена, указав в своем докладе на то, что генеральный прокурор нарушил закон о прокуратуре и статью Уголовного закона о разглашении неразглашаемой информации, дав по уголовному процессу указания, противоречащие убеждениям надзирающего прокурора, а также разгласил тайну следствия депутатам Сейма.

Однако пленум Верховного суда, рассмотрев результаты проверки, не нашел оснований для освобождения от должности Стуканса.