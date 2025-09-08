Незаконная переплата за электричество: каждый имеет право на компенсацию

В обеих городах на встречу с представителями общества «Tiesiskums.lv» пришло более тысячи местных жителей, сообщил представитель организации, присяжный адвокат, доктор юридических наук Артис Стуцка. Возможность вернуть ОИК вызвала столь большой интерес, что часть собравшихся попросила юристов приехать повторно, так как многие горожане и жители окрестностей по разным причинам не смогли присутствовать.

По словам Артиса Стуцки, каждый житель Латвии, который долгие годы был вынужден платить незаконные платежи за OIK, имеет право на справедливую компенсацию. Пострадавшие домохозяйства и предприятия понимают, что многое будет зависеть от того, насколько массово жители поддержат инициативу.

Подать заявку на участие в процессе возврата OIK до 1 октября этого года может любое физическое или юридическое лицо, у которого в период с 2005 по 2023 год был заключён договор с одним из работающих в Латвии поставщиков электроэнергии.

Инициативу общества «Tiesiskums.lv» поддерживают также две неправительственные организации: Латвийская федерация пенсионеров (LPF) и Профсоюз работников образования и науки Латвии (LIZDA). Заключённые между организациями договоры предусматривают сотрудничество не только по возврату незаконно взимавшихся платежей, но и более широкое объединение усилий в борьбе за повышение ответственности государственных учреждений и должностных лиц.