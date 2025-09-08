Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Незаконная переплата за электричество: каждый имеет право на компенсацию

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

В минувшие выходные на встречах в Ливани и в Даугавпилсе, посвящённых возврату незаконно собранных платежей за компонент обязательной закупки электроэнергии (OIK), собралось такое количество жителей, что мест в культурных центрах этих городов для всех пришедших попросту не хватило.

В обеих городах на встречу с представителями общества «Tiesiskums.lv» пришло более тысячи местных жителей, сообщил представитель организации, присяжный адвокат, доктор юридических наук Артис Стуцка. Возможность вернуть ОИК вызвала столь большой интерес, что часть собравшихся попросила юристов приехать повторно, так как многие горожане и жители окрестностей по разным причинам не смогли присутствовать.

По словам Артиса Стуцки, каждый житель Латвии, который долгие годы был вынужден платить незаконные платежи за OIK, имеет право на справедливую компенсацию. Пострадавшие домохозяйства и предприятия понимают, что многое будет зависеть от того, насколько массово жители поддержат инициативу. 

Подать заявку на участие в процессе возврата OIK до 1 октября этого года может любое физическое или юридическое лицо, у которого в период с 2005 по 2023 год был заключён договор с одним из работающих в Латвии поставщиков электроэнергии.

Инициативу общества «Tiesiskums.lv» поддерживают также две неправительственные организации: Латвийская федерация пенсионеров (LPF) и Профсоюз работников образования и науки Латвии (LIZDA). Заключённые между организациями договоры предусматривают сотрудничество не только по возврату незаконно взимавшихся платежей, но и более широкое объединение усилий в борьбе за повышение ответственности государственных учреждений и должностных лиц.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

