Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Редакция PRESS 7 января, 2026 12:50

Наука 0 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Оказывается, жизнь тратит огромную часть энергии на то, чтобы ничего лишнего не происходило.

Представим себе кухню. Если оставить продукты просто лежать, они начнут портиться, смешиваться и превращаться в хаос. Чтобы получился ужин, нужен порядок: одни продукты использовать, другие не трогать, третьи убрать в холодильник. И даже если в этот момент никто не готовит, поддержание порядка всё равно требует усилий.

Примерно то же самое происходит внутри клетки.

Внутри клетки возможны сотни и тысячи химических реакций. С точки зрения физики они вполне допустимы. Но жизни нужны только очень немногие из них. Чтобы нужные реакции шли, а все остальные — нет, клетке приходится постоянно расходовать энергию.

Раньше это почти не учитывали. В классической физике считается, что если ничего не движется, работа не совершается и энергия не тратится. Для живых систем это неверно. Чтобы «ничего не случилось», клетка должна активно поддерживать границы, концентрации веществ и химические условия. И всё это стоит энергии.

Учёные предложили способ посчитать эту скрытую цену. Они показали, что у неё есть две части. Первая — энергия на то, чтобы нужная химическая цепочка работала стабильно. Вторая — энергия на подавление всех остальных возможных реакций. Именно эта вторая часть раньше практически выпадала из расчётов, хотя она может быть очень большой.

Когда этот подход применили к фотосинтезу, результат оказался показательным. Теоретически существует множество способов превратить углекислый газ в сахар. Но растения используют именно тот путь, который требует минимальных энергетических потерь. Это значит, что эволюция отбирала не просто работающие схемы, а самые экономные.

Исследование также показало, что иногда использование нескольких параллельных путей могло бы быть выгоднее. Но в реальной жизни эту задачу берут на себя ферменты — они ускоряют нужные реакции и позволяют системе оставаться простой, не создавая лишних побочных веществ.

В итоге учёные приходят к простому, но важному выводу. Жизнь — это не только химия и энергия для действий. Это постоянная работа по удержанию порядка и подавлению хаоса. И за это приходится платить.

Можно сказать, что каждый живой организм всё время платит невидимый энергетический налог — просто за то, чтобы оставаться живым и не распасться на набор случайных реакций.

