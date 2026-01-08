Как обложить налогом энергию солнца? В Эстонии нашли способ

Во многих местных самоуправлениях эти сборы в настоящее время взимаются на основании добровольных соглашений, что не является для предпринимателей предсказуемым и достаточно прозрачным и приводит к неравному обращению и правовым спорам. Государственный контроль и канцлер юстиции неоднократно указывали на непрозрачность существующей практики и коррупционные риски, а также считали необходимым создание четкого и корректного правового регулирования. Законопроект по сути не вводит новые налоги или сборы, а упорядочивает и унифицирует действующую практику.

Законопроект создает в Законе о местных налогах уполномочивающую норму, на основании которой самоуправления смогут устанавливать принципы взимания сборов постановлением местного собрания. Это повысит правовую ясность и предсказуемость для предпринимателей, ускорит процедуры и сократит количество споров.

При разработке законопроекта в значительной степени были учтены замечания, представленные в ходе согласования, и привлечены соответствующие стороны: представители министерств, Союза городов и волостей Эстонии, местных самоуправлений и представительных организаций.