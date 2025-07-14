Министр пообещала, что в настоящее время переговоры о мерах жесткой экономии продолжаются, но грант на культурное образование будет сохранен.

Она подчеркнула, что доступ к культурному образованию остается приоритетом для министерства, как и финансирование праздников песни.

Лаце также готова обсудить передачу движения праздников песни и танца в ведение Министерства культуры, что означало бы смену организатора Праздника песни и танца школьной молодёжи. По мнению министра, это обеспечит более эффективное планирование и распределение средств.