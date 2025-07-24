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Неужели? Глава делегации Украины анонсировал встречу Путина и Зеленского в августе (1)

© LETA 24 июля, 2025 09:41

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Глава украинской делегации Рустем Умеров (на фото) заявил в среду в Стамбуле на пресс-конференции после переговоров с российской делегацией, что украинская делегация предложила провести встречу лидеров до конца августа. Личная встреча Зеленского и Путина может состояться в августе.

По словам Умерова, украинская делегация на встрече изложила приоритеты Украины, о которых говорил президент Владимир Зеленский. Украина продолжает настаивать на полном и безусловном перемирии, которое должно быть реальным, подчеркнул Умеров.

Делегация также предложила встречу лидеров России и Украины до конца августа, сказал Умеров. Он ничего не сказал о реакции России на это.

Глава украинской делегации также сказал, что «приоритетное внимание было уделено гуманитарной сфере». В то же время он довольно кратко коснулся этой темы: «Что касается обмена военнопленными, мы ожидаем дальнейшего прогресса. Мы продолжаем настаивать на освобождении гражданских лиц, в том числе детей».

Глава московской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене по меньшей мере 1200 военнопленных с каждой стороны.

Также Россия предложила Украине передать останки 3000 военнослужащих.

Что касается предложенной Киевом возможной встречи лидеров двух стран, Мединский сказал, что на ней не следует обсуждать мирный договор, а подписать его. Он подчеркнул, что такая встреча должна быть тщательно подготовлена.
В настоящее время, по словам Мединского, завершается обмен группами из 250 военнопленных на границе Украины и Беларуси.

Также обсуждался вопрос о возвращении гражданских лиц. По словам Мединского, это связано с тем, что Украина удерживает около 30 жителей Курской области.

«Мы вновь предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос — объявление кратковременного, 24-48-часового перемирия на линии столкновений, на линии фронта, чтобы санитарные бригады могли собрать раненых, а командиры — тела своих солдат. Сейчас в так называемой серой зоне из-за постоянного присутствия беспилотных летательных аппаратов медицинские бригады слишком рискуют, эвакуируя раненых», – сказал Мединский.

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле длился менее часа.

Делегации Украины и России ранее встречались в Стамбуле 16 мая и 2 июня, когда Вашингтон усилил давление с целью достижения соглашения, но никакого прорыва достигнуто не было.

Делегации Украины и России договорились только об обмене пленными и останками погибших военнослужащих. С тех пор Россия начала интенсивные воздушные удары по Украине и захватила больше приграничных территорий.

Киев настаивает, что усиление давления со стороны Москвы свидетельствует о том, что она не намерена серьезно относиться к прекращению возможной повторной инвазии в Украину в феврале 2022 года.

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