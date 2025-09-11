Неправильно кормили и плохо лечили: у горе-хозяев изъяли рысёнка

Местные жители заметили рысёнка, бродящего вдоль дороги. Они надели на него ошейник и поводок, кормили неподходящей пищей, а раны на лапах лечили без соответствующих знаний. Специалисты Управления охраны природы и Рижского зоопарка установили, что у рысёнка серьёзные проблемы со здоровьем: животное истощено, на подушечках лап есть раны, и время от времени оно трясёт лапами и телом. Рысёнок вёл себя необычно смело в присутствии человека, позволял себя гладить и без страха забрался в транспортировочную клетку, что нетипично для дикой рыси возрастом 3–4 месяца и указывает на длительный контакт с людьми.

«При встрече с беспомощным детёнышем дикого животного правильным решением будет обратиться к специалистам, а не пытаться взять его под свою опеку. Они оценят ситуацию и предложат оптимальное решение. В 95% случаев для детёнышей совершенно естественно находиться в дикой природе в одиночестве, и им совершенно не нужна помощь», — подчёркивает старший эксперт отдела Управления охраны диких видов Рихардс Микельсонс.

Сейчас рысёнок находится в Рижском зоопарке, где ему обеспечивают интенсивный ветеринарный уход и реабилитацию. К сожалению, его состояние критическое. Главная задача на данный момент — борьба за жизнь рысёнка.