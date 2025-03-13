Непогода: латвийцев предупреждают о дождях и густом тумане

Погода будет преимущественно облачной и туманной, местами туман сгустится. Максимальная температура воздуха +2..+7 градусов, на юго-востоке страны до +13 градусов.

Ветер в течение дня поменяет направление с северо-восточного на северное, медленный или умеренный. В Латгалии сохранится южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается облачный день, временами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, к вечеру переходящий в умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха +5 градусов.

С юга к Латвии приближается циклон. Атмосферное давление 998-1002 гектопаскаля на уровне моря.