Необходимость вынуждает нас измельчать строительный мусор.

Эти разговоры не беспочвенны – доставка щебня из карьера в Ригу обойдется примерно в 20 евро за кубометр. Покупка щебня из переработанного бетона у переработчика строительных материалов обойдется примерно в 8,50 евро за кубометр. То же самое с песком, который используется для заполнения различных пустот и неровностей – новый песок из карьера будет стоить около пяти евро за кубометр, а вторичный, полученный путем дробления строительных материалов, – около 50 евроцентов за кубометр. Неудивительно, что переработчики строительных отходов не в состоянии удовлетворить спрос на вторичные строительные материалы, и всю произведенную щебень и песок буквально вырывают у них из рук.

Можно спросить – почему бы не перейти полностью на вторичные строительные материалы? Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с проблемой – объем вторично используемых дробленых строительных материалов полностью зависит от объема строительного мусора, который поступает от строителей. Кроме того, следует учитывать, что между переработчиками существует конкуренция за строительный мусор, а вблизи государственных границ – даже международная конкуренция между странами Балтии. Еще одним ограничением для использования вторичных строительных материалов является большой расход энергии, необходимый для их дробления и измельчения.

Однако есть и несколько положительных новостей, которые в будущем могут улучшить ситуацию и увеличить объем строительных отходов, перерабатываемых в вторичные материалы. Первый из них — растущий налог на природные ресурсы: чем он выше, тем больше строители должны платить за захоронение строительных отходов на полигонах и, соответственно, тем выше мотивация сдавать и перерабатывать их. Утилизация строительных отходов на полигонах невыгодна уже как минимум последние десять лет, и, учитывая растущий налог на природные ресурсы, в будущем это станет еще более невыгодным. Соответственно, все более выгодным становится сдавать строительный мусор на переработку или использовать его повторно – это возможно, например, в случае отдельных перекрытий зданий, конечно, после проведения необходимых проверок.

Вторым фактором, способствующим переработке строительных материалов, являются требования Европейского Союза. Они определяют, что государства-члены должны добиться ситуации, при которой 70 % строительных отходов перерабатываются и используются повторно. Эти требования будут становиться все более строгими, требуя сортировки строительных отходов в процессе сноса зданий, отделяя потенциально опасные материалы, такие как асбест и краски, от безвредных. Все более строгие требования в этой области гарантируют, что на переработку попадают только подходящие для этого материалы, а также способствуют доверию к вторично переработанным строительным материалам и их качеству.

В настоящее время Латвия, возможно, достигает и даже превышает указанный 70-процентный порог в переработке строительных отходов, но, к сожалению, часть этого объема составляет малоценный материал. Поэтому говорить о том, что мы полностью реализовали потенциал циркулярной экономики в этой области, еще слишком рано. Более точную оценку ситуации не позволяет сделать система статистики Латвии, в которой отсутствуют данные о том, какая часть строительных отходов перерабатывается и используется повторно. Некоторые неофициальные источники называют цифру 91%, но это неофициальные данные. В любом случае, национальная статистика Латвии в этой области недостаточно прозрачна и детализирована и не может дать полного представления о том, какая доля строительных отходов перерабатывается — это проблема, которую необходимо решить в будущем, обеспечив более высокое качество данных. Следует отметить, что только «Ekobaze Latvija» в 2024 году приняла более 452,7 тысяч тонн строительных отходов, и это только одна из целого ряда компаний, работающих в этой области.