Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Января Завтра: Felicita, Felikss
Доступность

Необходимость вынуждает нас измельчать строительный мусор.

Редакция PRESS 11 января, 2026 15:30

Важно 0 комментариев

В последние месяцы в Латвии все громче заговорили о нехватке строительных материалов и, как следствие, о необходимости все чаще использовать в строительных смесях вторично используемый бетон, асфальт и другие материалы.

Эти разговоры не беспочвенны – доставка щебня из карьера в Ригу обойдется примерно в 20 евро за кубометр. Покупка щебня из переработанного бетона у переработчика строительных материалов обойдется примерно в 8,50 евро за кубометр. То же самое с песком, который используется для заполнения различных пустот и неровностей – новый песок из карьера будет стоить около пяти евро за кубометр, а вторичный, полученный путем дробления строительных материалов, – около 50 евроцентов за кубометр. Неудивительно, что переработчики строительных отходов не в состоянии удовлетворить спрос на вторичные строительные материалы, и всю произведенную щебень и песок буквально вырывают у них из рук.

Можно спросить – почему бы не перейти полностью на вторичные строительные материалы? Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с проблемой – объем вторично используемых дробленых строительных материалов полностью зависит от объема строительного мусора, который поступает от строителей. Кроме того, следует учитывать, что между переработчиками существует конкуренция за строительный мусор, а вблизи государственных границ – даже международная конкуренция между странами Балтии. Еще одним ограничением для использования вторичных строительных материалов является большой расход энергии, необходимый для их дробления и измельчения.
Однако есть и несколько положительных новостей, которые в будущем могут улучшить ситуацию и увеличить объем строительных отходов, перерабатываемых в вторичные материалы. Первый из них — растущий налог на природные ресурсы: чем он выше, тем больше строители должны платить за захоронение строительных отходов на полигонах и, соответственно, тем выше мотивация сдавать и перерабатывать их. Утилизация строительных отходов на полигонах невыгодна уже как минимум последние десять лет, и, учитывая растущий налог на природные ресурсы, в будущем это станет еще более невыгодным. Соответственно, все более выгодным становится сдавать строительный мусор на переработку или использовать его повторно – это возможно, например, в случае отдельных перекрытий зданий, конечно, после проведения необходимых проверок.

Вторым фактором, способствующим переработке строительных материалов, являются требования Европейского Союза. Они определяют, что государства-члены должны добиться ситуации, при которой 70 % строительных отходов перерабатываются и используются повторно. Эти требования будут становиться все более строгими, требуя сортировки строительных отходов в процессе сноса зданий, отделяя потенциально опасные материалы, такие как асбест и краски, от безвредных. Все более строгие требования в этой области гарантируют, что на переработку попадают только подходящие для этого материалы, а также способствуют доверию к вторично переработанным строительным материалам и их качеству.

В настоящее время Латвия, возможно, достигает и даже превышает указанный 70-процентный порог в переработке строительных отходов, но, к сожалению, часть этого объема составляет малоценный материал. Поэтому говорить о том, что мы полностью реализовали потенциал циркулярной экономики в этой области, еще слишком рано. Более точную оценку ситуации не позволяет сделать система статистики Латвии, в которой отсутствуют данные о том, какая часть строительных отходов перерабатывается и используется повторно. Некоторые неофициальные источники называют цифру 91%, но это неофициальные данные. В любом случае, национальная статистика Латвии в этой области недостаточно прозрачна и детализирована и не может дать полного представления о том, какая доля строительных отходов перерабатывается — это проблема, которую необходимо решить в будущем, обеспечив более высокое качество данных. Следует отметить, что только «Ekobaze Latvija» в 2024 году приняла более 452,7 тысяч тонн строительных отходов, и это только одна из целого ряда компаний, работающих в этой области.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
Важно

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
Эксклюзив

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии
Важно

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать
Загрузка

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Важно 17:53

Важно 0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Выбор редакции 17:43

Выбор редакции 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать

«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

Читать