Немцы готовы отправить солдат бундесвера в Украину

25 ноября, 2025 09:15

Более половины жителей Германии — 56% — поддержали бы отправку солдат бундесвера в Украину в составе европейской миротворческой миссии, если между Москвой и Киевом будет заключён мирный договор. Об этом говорится в ежегодном опросе The Berlin Pulse, проведённом институтом Forsa по заказу Фонда Кёрбера (Körber Stiftung).

Кроме того, 59% респондентов выступили за продолжение поставок вооружений Украине, которая обороняется от российской агрессии. Однако только 21% опрошенных считают, что Владимир Путин заинтересован в достижении мира.

«Безопасность стала главным источником тревоги для немцев», — отмечают авторы исследования.
47% участников опроса назвали военную угрозу со стороны Москвы «очень высокой» — на восемь пунктов больше, чем годом ранее. 72% поддержали решение правительства Германии удвоить оборонные расходы, хотя 61% не хотят, чтобы страна играла ведущую роль в Европе.

Отношения с США после возвращения Дональда Трампа большинство немцев оценивают негативно: 73% считают их «плохими». Впервые за три года США перестали быть главным партнёром Германии — теперь им называют Францию (46% против 26%).

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х
Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам
Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да?
Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да?

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

