Немцы готовы отправить солдат бундесвера в Украину

Кроме того, 59% респондентов выступили за продолжение поставок вооружений Украине, которая обороняется от российской агрессии. Однако только 21% опрошенных считают, что Владимир Путин заинтересован в достижении мира.

«Безопасность стала главным источником тревоги для немцев», — отмечают авторы исследования.

47% участников опроса назвали военную угрозу со стороны Москвы «очень высокой» — на восемь пунктов больше, чем годом ранее. 72% поддержали решение правительства Германии удвоить оборонные расходы, хотя 61% не хотят, чтобы страна играла ведущую роль в Европе.

Отношения с США после возвращения Дональда Трампа большинство немцев оценивают негативно: 73% считают их «плохими». Впервые за три года США перестали быть главным партнёром Германии — теперь им называют Францию (46% против 26%).