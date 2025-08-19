«Немного украсть, немного не заплатить»: предприниматель Иварс Аузиньш о советских привычках в латвийском бизнесе

Аузиньш поделился своим опытом управления примерно 20 хозяйствами общей площадью около 800 гектаров. Он подчеркнул, что старается работать системно, анализируя как общую картину, так и детали. «Люди не понимают, что они сами и есть государство, и что действуя так, они кусают сами себя», — сказал он.

В качестве примера он привёл отношение к сертификатам в пищевой и других сферах. «Всё это воспринимается с подозрением. Но это наследие прошлого. Нужно наконец понять, что именно мы определяем правила игры», — подчеркнул Аузиньш.

Он добавил, что и сама государственная система нередко действует похожим образом — «придумывает способы нас обмануть», упомянув истории с дорожными знаками в Риге, охотой с радарами и другими ситуациями, подрывающими доверие.

Сравнивая латвийскую и западную деловую культуру, Аузиньш отметил важность дисциплины. На Западе документы оформляются корректно, брак не скрывается, и главное — никто на это не обижается. По его мнению, именно такой подход формирует здоровую бизнес-среду, на которую Латвии стоило бы равняться.





