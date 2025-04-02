Одна открыла в столице магазин азиатских продуктов, говорит по-английски. Второй организовал гастро-бар в Вецриге, тоже говорит на английском. Оба находятся здесь уже плюс-минус пять лет, но не говорят на латышском.

«Это неприемлемо! Конечно, утверждают, что латышский язык понимают, но, также, как многие русские, на нем не говорят», - пишет автор поста.

Мимо него не смогла пройти мимо лидер движения дерусификации. Она подхватила тему:

«Латыши! Повсюду в Латвии в публичном пространстве требуйте общения на государственном языке! Латвия не будет не российской, ни азиатской колонией! Пишите жалобы, если местные и приезжие докучают вас иностранным языком!

В комментариях напоминают и об опасности «обазиатчивания», нависшей с другой стороны:

«Почему все молчат о Ksaomi арене», - пишет Алекс Михальчук.