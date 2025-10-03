Упреки за использование русского языка в рекламе, громкие заявления о провокациях и другие негативные моменты сопровождали Рижский русский театр имени Михаила Чехова все последние годы. Как комментирует Дицис: «Театру пришлось пройти через всё это. Еще до начала войны в Украине постоянно было так, что… я не буду говорить о политике, но есть политические силы, которые просто грубо постоянно строили свою карьеру и рейтинги на том, что раскалывали общество. На мой взгляд, нужно делать прямо противоположное — пытаться найти диалог. Это мы делаем и будем продолжать делать».

В этом году Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает свой 143-й сезон, и его тема в этом году — детектив, тайна и мистика. «Я сформулировал для себя, что мы уже давно находимся в информационной войне, и мы будем оттачивать разум, приглашая каждого из аудитории стать детективом в своей жизни, чтобы отличать добро от зла», — добавил Дицис.

Он отметил, что с недавних пор в этот театр стало ходить много латышей.

"А кто-то из русской аудитории наоборот отпал, те, кто совершенно не принимают тот курс, который мы взяли. Но иногда бывает, что какой-то друг посмотрел и порекомендовал сходить", - рассказывает Дицис.

Он признался, что театр получает письма, в которых люди выражают недовольство тем, что перед каждым выступлением звучит голос директора театра Даны Бьорк, выражающий чёткую позицию по Украине.

"Но Дана сказала, что пока война в Украине не закончится, эти слова будут звучать перед каждым спектаклем. Будем надеется, что это сообщение скоро перестанет звучать ", - говорит Дицис.

Он сообщил так же, что в этом сезоне для зрителей вновь поставит спектакль режиссер Лаура Гроза, она работает над "Восточным экспрессом".

А также в помещениях театра ожидается открытие выставки украинского художника, работающего под псевдонимом "П".