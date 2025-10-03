Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Некоторые политики делают себе рейтинг на расколе общества: драматург о нападках на «русский театр» (2)

Редакция PRESS 3 октября, 2025 08:37

Выбор редакции 2 комментариев

TV3

Второго октября стартует новый сезон в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. Драматург Артурс Дицис в интервью программе  «900 секунд» телеканала TV3 рассказал о том, как в театре переживают нападки на русский язык.

Упреки за использование русского языка в рекламе, громкие заявления о провокациях и другие негативные моменты сопровождали Рижский русский театр имени Михаила Чехова все последние годы. Как комментирует Дицис: «Театру пришлось пройти через всё это. Еще до начала войны в Украине постоянно было так, что… я не буду говорить о политике, но есть политические силы, которые просто грубо постоянно строили свою карьеру и рейтинги на том, что раскалывали общество. На мой взгляд, нужно делать прямо противоположное — пытаться найти диалог. Это мы делаем и будем продолжать делать».

В этом году Рижский русский театр имени Михаила Чехова открывает свой 143-й сезон, и его тема в этом году — детектив, тайна и мистика. «Я сформулировал для себя, что мы уже давно находимся в информационной войне, и мы будем оттачивать разум, приглашая каждого из аудитории стать детективом в своей жизни, чтобы отличать добро от зла», — добавил Дицис.

Он отметил, что с недавних пор в этот театр стало ходить много латышей.

"А кто-то из русской аудитории наоборот отпал, те, кто совершенно не принимают тот курс, который мы взяли. Но иногда бывает, что какой-то друг посмотрел и порекомендовал сходить", - рассказывает Дицис.

Он признался, что театр получает письма, в которых люди выражают недовольство тем, что перед каждым выступлением звучит голос директора театра Даны Бьорк, выражающий чёткую позицию по Украине.

"Но Дана сказала, что пока война в Украине не закончится, эти слова будут звучать перед каждым спектаклем. Будем надеется, что это сообщение скоро перестанет звучать ", - говорит Дицис.

Он сообщил так же, что в этом сезоне для зрителей вновь поставит спектакль режиссер Лаура Гроза, она работает над "Восточным экспрессом".

А также в помещениях театра ожидается открытие выставки украинского художника, работающего под псевдонимом "П".

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (2)

Важно 20:52

Важно 2 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (2)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 2 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (2)

Важно 20:37

Важно 2 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

