Некоторые депутаты Сейма требуют отставки Силини: голосовать будут в четверг

Голосование за доверие премьер-министру в Сейме состоится в четверг, 5 июня.

Уже сообщалось, что Силиня прошла вотум доверия неделю назад, но представитель ЛПМ Айнар Шлесерс, упрекнувший премьер-министра в том, что она не присутствовала на рассмотрении вопроса в Сейме, пообещал снова подать требование об отставке.

Оппозиционные политики хотят отставки Силини, так как считают, что возглавляемое ею правительство не способно эффективно решать ряд серьезных проблем в стране.

Ранее лидеры коалиционных фракций заявили агентству ЛЕТА, что требование ЛПМ связано с предвыборным периодом и не имеет под собой никаких оснований.